Save Lily｜DNA確認具親子關係 Danny暫住收容所 會否與父母重聚須看四大因素！

「Save Lily」事件中涉事的43歲姓曾父親及39歲姓關母親，在今日（4日）經DNA樣本比對後，證實男嬰Danny與他們具血緣關係，公眾關注Danny後續安排。

DNA證血緣關係 男嬰暫由社署託管

社福界立法會議員陳文宜透露，社會福利署已就事件中的男嬰Danny向法庭取得保護令，目前暫被送往收容所，由社署託管。最新的DNA化驗結果亦已證實相關血緣關係。她強調，現階段當務之急是確保男嬰得到最妥善的照顧，相信政府後續的監護安排會以兒童福祉及相關法例規定為依歸，作出妥善部署，而本地社福界亦已準備就緒，隨時為有需要的家庭提供支援。

四大因素評估Danny重返家庭

陳文宜解釋，現行保護兒童機制的出發點非常明確，是在保障兒童安全的前提下，協助家庭逐步恢復照顧能力。當兒童需要暫時接受保護時，社署會透過社工持續跟進，並由不同專業團隊進行全面評估，以深入了解家庭面對的實際困難及所需支援。若家長希望接回子女，通常需要經歷一個循序漸進的過程，包括透過定期探視、接受適切的支援服務，以及逐步改善家庭照顧環境。專業團隊在評估兒童是否適合重返家庭時，主要考量四大核心因素：第一，家長照顧能力是否提升；第二，家庭原有風險因素是否有效消除；第三，家長是否持續積極配合跟進；第四，兒童的安全感與心理健康狀態。評估過程會綜合社工、醫護及學校等不同專業團隊的密切觀察，全面確保家庭已具備安全穩定的成長環境。

法庭命令個案須經司法批准

陳文宜補充，在相關風險得到妥善處理的前提下，當局會積極考慮讓兒童返回家庭；但若個案涉及法庭命令，有關安排最終仍須經由法庭批准。她理解家長渴望盡快與子女團聚的心情，當孩子需要暫時離開家庭時，父母往往會面臨巨大的情緒壓力和實際生活困難，然而要讓家庭重新具備照顧幼兒的能力並妥善處理各類事務，持續的專業後續跟進與支援必不可少。她期望事件最終能得到圓滿解決。

狄志遠倡設正確照顧工作坊 三準則評估Danny父母育兒能力

對於Danny的後續撫養安排，前社福界立法會議員狄志遠接受《星島頭條》電話訪問時透露，社會福利署會從三方面評估Danny的父母能否提供有效照顧。評估過程由具專業資格的社工進行，通過評估後仍會持續監管，包括定期家訪及為Danny安排身心健康檢查，以確保家庭的完整性有利Danny健康成長。

狄志遠指出，三項評估準則包括：第一，家長是否願意接受心理輔導，以評定其心理健康狀況；第二，家長是否願意接受教導，糾正錯誤的照顧兒童方式；第三，現時居住環境會否對Danny的健康成長構成不利影響。

對於今次事件所反映的照顧觀念問題，狄志遠認為，在網絡資訊發達的時代，不少父母從不同途徑學習各種照顧方式。他舉例指，就如生病後如何治療一樣，有人相信身體能夠自癒而不用服藥，有人認為中醫較佳，也有人認為西藥更好。因此，Danny的父母可能是從中接觸到獨特的照顧方法，加上家長的個人執著，堅持自己的方式是為了孩子更好的成長，從而衍生出錯誤的照顧觀念。

狄志遠建議，政府可為家長開設「正確的照顧孩童工作坊」，讓家長學習科學化的照顧方法，為孩童建立健康的成長環境。

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