專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily

自稱無出生紙男嬰Danny父母的曾姓男子及姓關女子，日前因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，兩人前晚獲准保釋候查，隨即轉往入境處總部，就報稱在家分娩一事向入境處提供資料，及至昨日凌晨離開。曾先生昨接受《星島》訪問，指選擇在家分娩是因緣際會及家中有條件，而且不欲其他人看伴侶的私處，強調有為伴侶進行身體檢查，風險亦未必比醫院高；目前他會配合警方調查，並感恩兒子Danny的出生登記程序已順利推進，亦希望當局可協助二女Lily返港，得以一家團圓。

曾先生首先解釋在外國生活多年因由，指前往芬蘭是修讀物理治療學士課程，「讀了四、五年，都是學生簽證，我和我的伴侶一起過去，2019年生了第一個女兒，都是在家分娩的，很不幸一個月之後就去世，然後被芬蘭政府控告疏忽照顧和遺棄罪，其後撤控。」及至2021年快將畢業，伴侶便誕下Lily，隨即根據芬蘭法例，30天內進行出生登記，「我們找了一些資料，發現要去附近一間診所向他們申請，但診所說他們不熟悉程序，叫我們回家等」，但數天後，警察聯同社福局登門，他理論期間遭鎖上手銬拘捕，「告我阻差辦公」，事後他向當地兩個法院投訴警方，均未獲受理，幾個月後也被撤銷控罪，此事觸發他覺得要離開芬蘭，加上之前查問獲告知Lily不獲出生登記，因為當局指她是香港人，他們遂前往銀行把戶口所有錢拿走，「因為瑞典和芬蘭是沒有邊境，Lily沒有出生登記也可以去」。

對於曾被芬蘭當局指控遺棄和疏忽致死罪，他說當局指長女是腦膜炎和心臟病，「就說因為我沒有帶她去看醫生，所以死了，所以我就是過失殺人和遺棄罪」， 但之後撤銷控罪，「我相信是證據不足，如果真有足夠證據，芬蘭可在我缺席下判我罪，但沒有這樣做，也沒有通緝我」。

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被問到為何堅持3名子女的出生均選擇在家分娩，曾先生回應指，針對Danny法庭發出了保護令，擔心自己的言行會影響法庭和當局的意見，因此不便回應；兩名女兒則因為「因緣際會、屋企條件又OK」，而且也有進行度高磅重、視察孕婦嘅胃口有否轉變等身體狀況等檢查，並引學術論文指出，大部分婦女都適合在家分娩，其風險並未明顯高於醫院，「風險要整體評估，除咗醫療仲有其他因素，譬如有冇考慮到孕婦喺陌生人面前，不方便給人睇私處，仲有屋企環境寧靜啲，更適合BB出生，因為BB出世都唔太適合見咁多人，同埋咁光嘅環境。」

他又指，與伴侶有足夠儲蓄，所有多年來不用工作也可維持生活，亦可支持他們順其自然生育，「生育原因是有性生活，傳宗接代」，至於宗教信仰則不便透露。

被問及此前一直拒絕提供DNA，他澄清從未「100%拒絕」入境處，直至近日被捕後，警員向他分析利弊，加上考慮到公眾對Danny身份的懷疑，以及見到身處瑞典20個月的Lily有機會回港的曙光，因而成功被說服。

一些意見批評他們枉為人父母，他回應指控，稱道德有很多不同看法，「討論10日10夜都冇結論。我嘅結論喺根據香港現行法律，在家分娩喺其中一個合法途徑」。

被問及對夭折的大女會否感到內疚時，醫療報告證實並非缺乏醫療照護，否則早被海外當局起訴，而非最終撤控，但作為父親，「永遠都有啲嘢可以做得更好」。他感恩Danny出生登記程序已順利推進，且經醫院驗傷後證實健康，重申目前唯一的願望是得到家庭團聚的權利。被問到有何真心話想對骨肉傾訴時，他想了一下說：「I love you」。

記者麥鍵瀧 李建人 黎志偉