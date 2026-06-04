Save Lily懶人包︱「非常父母」風波始末 從芬蘭到瑞典 回港家中分娩Danny 驗DNA終證具血緣關係

「Save Lily」事件轟動全港，涉事的「非常父母」首先在芬蘭家中分娩，首胎夭折；次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，二人回港後再在家中誕下幼子Danny，惟小朋友因父母不願驗DNA而未能領取出世紙。警方之後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕43歲姓曾父親及39歲姓關母親，而幼子Danny被送往明愛醫院檢查。至6月3日，警方、入境處及社署舉行記者會，指被捕二人同意抽取DNA樣本跟男嬰作比對，法庭亦指示將男嬰送往收容所，交由專業人士照顧。至6月4日，據悉經DNA樣本比對後，證實男嬰與父母具血緣關係。

《星島頭條》整合「Save Lily / 幼子Danny」事件的時序懶人包，讓讀者一文看清事件始末。

北歐時期

回港時期

父母被捕

2023年底： 父母其後返港，並開設「Save Lily」社交專頁高調要求瑞典當局交還女兒。瑞典當局拒評個別案件，但重申是依法申請監護令。

2023年底： 瑞典警方在二人暫居貨車發現大量現金，以涉嫌偷錢及洗黑錢將二人分別單獨囚禁。瑞典社福當局發現當時約2歲的Lily僅穿睡衣、全身骯髒且牙齒嚴重受損，基於保護兒童利益為由，依法將其強制帶走，安排至寄養家庭照顧。

2021年： 關小姐再次懷孕，次女Lily隨後於芬蘭出生，但一直未有辦理出生登記。兩人及後涉潛逃至瑞典，並非法居留。

2019年： 曾先生及關小姐於芬蘭居住期間曾於在家自行分娩，惟首胎長女在一個月後不幸夭折。兩人其後遭芬蘭警方控告涉嫌遺棄及嚴重疏忽照顧殺人。不過關小姐報稱長女是自然夭折死亡，死因是心臟病及腦膜炎。

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2026年6月2日（中午）： 勞福局局長孫玉菡指，社署社工曾多次登門造訪（甚至等到深宵）均未能接觸二人，直到6月1日才透過電郵取得聯絡，正積極安排與該對父母見面。社聯主席管浩鳴形容其行為「匪夷所思」、偏離常理，嚴格上已構成疏忽照顧。

曾先生以「宗教」及「須保障個人私隱」為由不願驗 DNA，又要求政府先交出「私隱影響評估報告」，令已滿兩個月的 Danny 錯過法例規定42天內辦理出世紙的限期，淪為無身份、無醫療紀錄的無證嬰兒。

2026年約4月 ：關小姐在香港家中自行分娩，誕下幼子Danny。兩人事前無產檢，分娩時無醫護人員協助，產後亦無帶嬰兒到醫院作身體檢查。

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2026年6月2日（早上）：曾先生接受電台訪問，堅稱是「不願意」驗DNA而非拒絕，原因是為向兒子示範「捍衛權利」，並辯稱在家分娩環境較寧靜、「感染細菌機會較低」。

2026年6月2日（下午）：保安局局長鄧炳強表示，警方於長沙灣尋獲三人。由於女方無法提供任何產前檢查紀錄、妊娠期照片，加上嬰兒出生後從未接受檢查且父母拒絕驗DNA，警方正式以涉嫌「疏忽照顧兒童罪」拘捕宣稱父母二人。 Danny 被即時送往明愛醫院接受身體檢查，社署人員到場了解，並正向法庭申請保護令，以保障其福祉，以兒童最佳利益和身心健康為首要考慮，為其訂定合適的福利計劃。

2026年6月2日（晚上）：兩人被捕後分別被扣留在長沙灣警署及紅磡警署。曾先生雙手被反鎖手銬，由探員押返女方報住的荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館房間進行搜查，逗留約半小時後離去。

2026年6月3日：二人繼續被扣查。傳媒走訪男方位於秀茂坪邨的公屋寓所，鄰居指曾見過關女懷孕時「好大個肚」，平時會打招呼、為人「幾好」，但近兩個月已不見二人蹤影。

2026年6月3日：警方、入境處及社署舉行記者會，指被捕二人同意抽取DNA樣本跟男嬰作比對。法庭亦指示將男嬰送往收容所，交由專業人士照顧。 至晚上，兩人獲准保釋候查，曾男形容警方在調查期間態度友善，有關部門正協助釐清Danny的身份及出生登記事宜。