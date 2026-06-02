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Save Lily｜Danny父被帶返翠雅山房旅館搜查 雙手被反鎖上手扣 一臉倦容

突發
更新時間：20:18 2026-06-02 HKT
發佈時間：20:18 2026-06-02 HKT

一對港人父母被揭在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，而幼子Danny出生大約兩個月仍未領取出世紙，引起廣泛關注。警方以涉嫌疏忽照顧兒童罪於長沙灣區拘捕兩人，而Danny被送往明愛醫院檢查。

被捕男女分別被扣留在長沙灣警署及紅磡警署，至晚7時左右，探員將男子帶返其女友報住的荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館單位調查，逗留將半小時後離去。《星島頭條》在場所見，男子身穿白色短袖上衣，雙手反鎖被扣上手扣，一臉倦容。

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宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人

保安局局長鄧炳強表示，警方在長沙灣區找到Danny及其自稱父母的二人，Danny將送去醫院檢查，而其宣稱父母的兩人因疏忽照顧兒童罪被捕。他指，該兩名自稱父母的人於較早前與入境處聯絡，宣稱Danny是其家中生產的兒子，當局其後要求他們提供證明，惟該名自稱母親的人暫時仍未能提供任何產前檢查的紀錄、妊娠期的照片、帶小孩去醫院檢查的紀錄等，且拒絕提供DNA比對。

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