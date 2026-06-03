Save Lily 懶人包︱「非常父母」風波始末 從芬蘭潛逃到瑞典、回港家中再誕Danny後被捕

「Save Lily」事件轟動全港，涉事的「非常父母」早前被揭次女Lily因健康情況被瑞典強制接管，二人回港後再在家中誕下幼子Danny，惟小朋友因父母不願驗DNA而未能領取出世紙。警方昨（3日）以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕43歲姓曾父親及39歲姓關母親，而幼子Danny被送往明愛醫院檢查。《星島頭條》整合「Save Lily / 幼子Danny」事件的時序懶人包，讓讀者一文看清事件始末。

北歐時期

回港時期

父母被捕

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2019年：曾先生及關小姐於芬蘭居住期間曾於在家自行分娩，惟首胎長女在一個月後不幸夭折。兩人其後遭芬蘭警方控告涉嫌遺棄及嚴重疏忽照顧殺人。

2021年：關小姐再次懷孕，次女Lily隨後於芬蘭出生，但一直未有辦理出生登記。兩人及後涉潛逃至瑞典並非法居留。

2023年底：瑞典警方在二人暫居貨車發現大量現金，以涉嫌偷錢及洗黑錢將二人分別單獨囚禁。瑞典社福當局發現當時約2歲的Lily僅穿睡衣、全身骯髒且牙齒嚴重受損，基於保護兒童利益為由，依法將其強制帶走，安排至寄養家庭照顧。