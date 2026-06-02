宏福苑︱延長召開業主大會期限被駁回 民政署：合安需時準備 會研究判詞

宏福苑法團管理人合安管理有限公司今年4月29日收到業主聯署要求，舉辦一個可容納不少於1,000人、為期至少6小時的業主特別大會。合安向土地審裁處申請延長召開和舉行會議的法定期限，法庭今午（2日）頒下判詞，裁定土地審裁處並無相關司法管轄權，駁回合安申請。民政事務總署回覆《星島頭條》查詢時表示，署方得悉合安一直依法履行職責。今次合安申請延期召開業主大會，主要是因為需要更多時間為召開會議做大量準備工作，因此向土地審裁處尋求協助延期舉行會議。

法庭頒下判詞，裁定土地審裁處並無相關司法管轄權，駁回合安申請。蘇正謙攝

合安會繼續竭盡所能促成業主大會

民政事務總署表示，留意到土地審裁處下午頒下判詞，裁定其無司法管轄權延長《建築物管理條例》（第344章）下有關召開及舉行業主大會的時限。判詞亦指出，就合安的申請，業主之中既有支持者，亦有反對者。土地審裁處認為雙方各自有實際及正當的關注，各方所提出的理由均具相當分量，不能一概抹煞。法庭同時確認，在宏福苑的特別情況下，要發出會議通知書及舉行會議實在遇到一定難處，並讚賞合安及民政事務總署在有關方面所作出的努力。

署方表示，今次裁決涉及《建築物管理條例》的詮釋，政府會研究有關判詞。管理人合安會繼續竭盡所能，在保障所有宏福苑業主權益的前提下，促成召開業主大會。民政事務總署會繼續向合安提供適切的協助。

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