Save Lily︱非常夫婦欲「遣返」4歲女 瑞典當局拒評案件 惟指依法申監護令

港人夫婦於2023年底在瑞典非法居留期間，2歲次女Lily被當地社福局強制看管。夫婦其後回港，並在港誕下幼子Danny，惟兩人拒絕入境處的DNA檢測要求，令已滿兩個月的幼子至今仍未辦理登記，成為無身份嬰兒。夫婦近日開設社交專頁「Save Lily」爭取讓Lily回港，當地政府回覆傳媒查詢時表示，基於保護兒童利益不評論個案。

瑞典非法居留期間 次女遭社福局帶走

兩人的4歲女兒Lily目前由瑞典政府看管保護，根據瑞典當局官方文件，兩人曾於芬蘭自行分娩誕下長女，但不幸夭折。兩人因此遭芬蘭政府通緝，隨後偷渡並非法居留於瑞典。次女Lily同樣在芬蘭出生，且一直沒有辦理出生登記。2023年底，兩人在瑞典非法居留期間，當時約2歲的Lily被瑞典社福局以保護兒童為由強制帶走。根據瑞典當局與法院文件披露，Lily被接管時僅穿睡衣，全身骯髒，牙齒嚴重受損。

二人近日開設名為「Save Lily」的社交專頁，聲稱瑞典移民局已對Lily發出遣返令，文件指出Lily為中國公民並擁有香港居留權，應遣返回港，但當地社福局仍把Lily扣留在瑞典。

相關新聞：「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法

林雪坪政府：情況嚴重可依法申請監護令

針對此宗個案，瑞典林雪坪（Linköping）政府在回覆傳媒查詢時表示，基於保護兒童利益的原則，無法就個別案件發表評論。當地政府解釋，當社會服務部門收到資訊或擔憂某個兒童可能處於危險之中時，為確保該兒童是否需要支援，當局會啟動評估程序，包括對兒童、照顧者及周邊其他關鍵人物進行訪問。在多數情況下，評估程序會與家庭協商進行，如有必要亦會聯繫幼兒園、學校、兒童保健中心或警察局等單位，以全面了解兒童的實際狀況。

評估及分析完成後，相關部門會優先提供自願性質的介入措施，包括家庭支援、心理諮商，或將兒童安置在另一個家庭或住宿機構中。然而，若情況嚴重、自願性質措施未能解決問題，又或者照顧者拒絕接受支援時，社會服務部門會根據瑞典法律《LVU》（Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga）的規定，向法院申請監護令以提供照顧和保護。當地政府強調，只有當情況嚴重至兒童需要進一步保護，且自願性服務已不足以防止兒童的身心發展受損時，才會採取此類司法行動。