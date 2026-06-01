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涉收逾6百萬元回佣助科技公司獲選分銷商 銷售總監與商人否認串謀受賄受審

社會
更新時間：16:03 2026-06-01 HKT
發佈時間：16:03 2026-06-01 HKT

49歲時任電子產品製造供應銷售總監與46歲商人涉於2019年至2023年間，串謀收受科技公司回佣逾6百萬元，以協助該公司獲選為電子產品分銷商。總監及商人同否認串謀使代理人接受利益罪，今於區域法院受審。控方指，兩人早於2019年10月達成計劃，總監向公司推薦科技公司成為分銷商後，可獲得利潤的兩成作回報。

員工須申報個人利益衝突否則違守則

被告依次為時任ASM Pacific(Hong Kong)Limited（下稱ASM）銷售總監劉偉亮，及商人王煜昕，二人同被控一項串謀使代理人接受利益罪。

控方開案陳詞指，二人早於2019年10月已達成串謀，並且開始執行。被告劉偉亮任職的ASM是ASMPT集團的子公司，ASM主要負責銷售ASMPT生產的半導體及晶片製造設備予內地的半導體製造商，部分透過分銷商進行。ASM自2019年採用分銷商渠道，以增加市場佔有率。分銷商分為合約及非合約形式，若公司欲成為分銷商，須由銷售總監或更高級的職員推薦。

ASMPT集團的《商業行為守則》列明，員工不得收受或提供賄賂，亦不可利用工作為自身或家庭獲取好處。員工須就可能相關的個人利益衝突向集團申報，未披露該衝突則違反守則，違者可面對紀律處分、解僱及刑事或民事後果。

王涉作為劉中間人協助安排劉收回佣

劉偉亮案發時是ASM的銷售總監，負責中國南部的銷售業務，包括管理分銷商關係。劉於2018至2022年提交的電子誠信申報中，他均確認無任何利益衝突，亦從未申報從深圳市超光科技有限公司(超光)收回佣一事。而被告王煜昕曾任職ASM銷售經理，2019年離職後擔任劉與超光的中間人，協助安排回佣。

控方指，劉在分銷商篩選等方面有影響力，他利用職位向公司推薦超光作為分銷商，並在業務往來中提供便利。劉之後再透過王，從超光董事收取回佣。控方又指，超光於2019年起成為ASM的非合約分銷商，其後於2021年成為合約分銷商。在控罪時間，ASM共向超光出售總值約美元8,631,000及人民幣191,403,594元的半導體封裝設備，涉及回佣以利潤的兩成計算，達到6,066,000元。

案件編號：DCCC1293/2024
法庭記者：雷璟怡

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