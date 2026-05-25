神舟二十三號︱孫東︰火箭直衝雲霄彰顯國家科研實力 政府將為年輕人搭建更廣闊創科舞台

神舟二十三號載人飛船昨日（24日）晚上順利發射升空，率領香港特區代表團到酒泉衞星發射中心參與出征儀式的創新科技及工業局局長孫東今（25日）結束在甘肅酒泉的行程。孫東表示，能夠在現場見證神舟二十三號載人飛船發射取得圓滿成功，感到無比振奮與自豪。他形容火箭直衝雲霄，彰顯了國家科研實力不斷躍升，加上今次飛行任務更有來自香港的載荷專家歷史性的參與，深刻體現了香港在國家的大力支持下，不斷發揮自身創科優勢，更好融入和服務國家發展大局的歷史性跨越。

參觀甘肅當地鋼鐵企業酒鋼集團。孫東fb

孫東今日在社交平台發文，指自己今早在結束行程前和國務院港澳事務辦公室三局局長鄒勁松、保安局副局長卓孝業等人，與中國載人航天工程辦公室代理主任林西強會面。他在會上再次感謝載人航天辦和國務院港澳辦在國家選拔第四批預備航天員，以至讓香港載荷專家參與神舟二十三號航天任務的過程中，對香港特區的支持和指導。

深信未來香港必定會產生更多創科人才

另外，在甘肅酒泉訪問期間，代表團一行亦參觀了當地鋼鐵企業酒鋼集團和東方紅衛星發射場，以更深入了解國家航天與現代工業的發展。孫東強調，藉着國家給予香港參與航天任務的歷史契機，政府會持續優化創科生態圈、拓展研發平台並投入資源，全力為年輕人搭建更廣闊的創科舞台。他深信未來香港必定會產生更多創科人才，為國家建設科技強國、航天強國貢獻香港力量，並向飛船三位乘組成員，包括來自香港的載荷專家黎家盈，致以最熱烈的祝賀與最崇高的敬意。

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