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神舟二十三號︱市民商場睇直播 見證港產太空人升空：好感動

社會
更新時間：22:46 2026-05-24 HKT
發佈時間：22:46 2026-05-24 HKT

首位港產太空人黎家盈將於今晚（24日）11時08分搭乘神舟二十三號升空。在本港，有商場舉行直播活動，晚上9時許已有過百名市民在場，期望見證香港太空人升空的歷史時刻。

「作為香港人都想睇呢嗰歷史一刻」

市民劉先生表示，自己今天下午很早便已到場，希望與其他市民一同見證本港首個太空人升空的振奮時刻，目前心情非常期待、興奮。他又指，作為香港人，對於有首位港產太空人感到十分感動，認為今次有香港人參與國家航天任務，反映國家對香港的認可。

市民阮先生指，自己一直關注國家航天發展，對於本港首次有載荷專家、太空人升空心情激動。他又指，對方與自己同為香港青年，有機會參與國家任務、登上太空，反映國家重視香港，亦吸引本港青年認識航天領域及理工科目，並同時融入國家發展大局。

丁小姐今日與朋友提早到場，表示期待首位香港女太空人升空，「作為香港人都想睇一睇呢嗰歷史一刻」。不過她亦坦言，今日假期不少人或已離港北上、旅遊，且長洲亦將於午夜舉辦「搶包山」，覺得關注此事的人較少。

另一位市民丁小姐則獨自到場觀看升空直播，「覺得好興奮，又有少少緊張，第一次喺現場睇太空人升空直播」。她又指，自己作為土生土長的香港人、中國人，希望透過直播見證歷史性的一刻。她又提到，自己小時候亦曾夢想做太空人，惜自覺體能方面並不合適，終打消念頭。

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記者：伍萬庭

攝影：蘇正謙

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