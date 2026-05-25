神舟二十三號｜黎家盈博士導師：太空船「本身就是部大電腦」 相信勝任有餘 祝願昔日學生：健健康康一切順利！

搭載首位港產航天員黎家盈等三名乘組人員的神舟二十三號載人飛船，成功發射對接太空站天和核心艙的徑向端口，並順利進駐「天宮」。黎家盈在軌駐留期間將操作由科技大學團隊牽頭研發的溫室氣體探測儀「天韻相機」，其碩士及博士論文指導導師、港大工程學院計算與數據科學院名譽副教授鄒錦沛形容「太空船本身就是一部很大的電腦」，相信黎家盈深厚的電腦運算知識與背景，加上其謹慎細緻的性格，讓她絕對有能力勝任載荷專家的工作。

鄒錦沛今（25日）在港台節目表示，黎家盈在港大計算機學系完成了學士、哲學碩士及博士學位。在修讀博士期間，她從密碼學轉向應用性更強的「網絡犯罪計算機取證」研究。

行事謹慎對航天任務絕對勝任有餘

鄒錦沛回憶道，黎家盈是一位非常小心謹慎的科學家。在團隊研究中，她總是會對數據進行反覆不停論證與核實（Verify），並且展現出極佳的團隊合作精神與領導能力，能夠妥善處理複雜的流程與項目。

對於電腦科學背景如何幫助太空任務，鄒錦沛指出：「太空船本身就是一部很大的電腦。」他相信，黎家盈深厚的電腦運算知識與背景，加上其謹慎細緻的性格及能力，對於載荷專家的工作絕對勝任有餘。即使面對太空中的突發狀況或不確定性，她亦能憑藉其優異的解難能力與嚴格的訓練，從容應付挑戰。

鄒錦沛亦在商台節目憶述，黎家盈在博士期間論文主力研究的是密碼學，其中會接觸大量網絡法證知識，即破解互聯網上的犯罪，尋找科技上的痕跡，成為法庭呈堂證供。他形容黎家盈小心謹慎，而她未畢業已獲團隊安排在法庭擔任專家證人，因其表現良佳。

他又憶述與黎家盈對上一次談話是在兩年前一次舊同學聚會，當時黎在席間透露正參與航天員選拔，笑言當然有感到詫異，始終黎一向效力警隊，沒想到她會對太空人工作有興趣，感到驚喜，「尋日睇住佢發射升空都好緊張，但都開心嘅，希望佢健健康康，一切順利！」

科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧在同一節目表示，「天韻相機」是世界首款輕小型、高分辨率且高精度的二氧化碳和甲烷點源協同探測儀。該相機設計極為輕巧，重量僅80公斤，體積比家用洗衣機還要小，但功能卻十分強大。

「天韻相機」 助力國家碳中和

蘇慧指出，「天韻相機」安裝在距離地面400公里的中國空間站上，每次拍照覆蓋面積達50公里乘50公里，足以一次過覆蓋全香港及周邊海域。其解像度高達100米乘100米，能精準定位並分辨出相隔僅100米的工廠煙囪所排放的二氧化碳及甲烷濃度。結合大氣風速和風向等氣象數據，團隊能精確追溯溫室氣體的排放源頭。這項技術將有助於支持國家實現「碳達峰、碳中和」的戰略目標，並能協助中電等企業評估減碳措施的成效。相機設計壽命為兩年，但團隊期望它能在太空中長期服役。

蘇慧強調，這次由香港首位航天員親自操作香港牽頭研發的儀器，完美實現了「香港製造、香港操作」的完整閉環。這不僅體現了國家對香港科研能力的高度肯定，亦將極大推動香港航天科技的發展，並有望激勵更多香港年輕人投身STEM（科學、科技、工程及數學）領域。她亦透露，除了「天韻相機」，科大目前正參與國家「嫦娥八號」探月工程，負責製作一款輕小型的太空機械人。

相關新聞：

神舟二十三號︱港首名載荷專家黎家盈升空 李家超致賀：香港在國家航天事業中由「支持者」成為「執行者」

神舟二十三號｜近距離見證成功升空 孫東：黎家盈的狀態非常好，信她能出色完成任務

神舟二十三號︱市民商場睇直播 見證港產太空人升空：好感動

