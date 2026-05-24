神舟二十三號︱港首名載荷專家黎家盈升空 李家超致賀：香港在國家航天事業中由「支持者」成為「執行者」

搭載神舟二十三號載人飛船的運載火箭今晚（24日）11時08分成功發射，今次任務首次有來自香港的載荷專家黎家盈參與其中。行政長官李家超對發射圓滿成功表示熱烈祝賀，認為這彰顯香港在國家航天事業中由「支持者」成為「執行者」，並為此感到振奮及自豪。

李家超指出，國家經歷三十多年的載人航天工程，以堅定決心實踐航天強國的藍圖。今次任務極具意義，既是「十五五」時期的首次載人飛行任務，亦是首次有來自香港的載荷專家參與其中，全港市民均感到振奮和自豪。他強調，香港在此次任務中，由參與國家航天事業的「支持者」成為「執行者」，不僅彰顯香港可貢獻的力量，更是更好融入和服務國家發展大局的最佳實踐。

飛船入軌後，將按計劃與太空站進行交會對接，神舟二十三號航天員乘組將與神舟二十一號航天員乘組在軌輪換。包括黎家盈在內的乘組人員將駐留太空站，期間會在科學應用的多個領域開展多項實驗與應用。

李家超又指，特區政府會把握首次有香港專家參與執行國家航天飛行任務的歷史時刻，進一步提升科普教育。當局期望藉此展示國家航天科技發展的成就，聚焦香港對國家航天事業的獨特貢獻，激發青少年投身創新科技領域，為國家和香港培育更多創科人才。

行會非官守議員：感謝國家對香港創科認可

行會非官守議員亦熱烈恭賀神舟二十三號載人飛船發射圓滿成功，向各乘組成員，包括香港特區首名載荷專家黎家盈博士，致以崇高敬意。行會非官守議員衷心感謝國家對香港創科人才、發展及成就的高度認可，對香港科技發展的高度重視和關心支持，深信特區政府會把握好這個歷史時刻，為國家和香港培育更多優秀創科人才，更好融入和服務國家發展大局。