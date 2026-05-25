神舟二十三號｜近距離見證成功升空 孫東：黎家盈的狀態非常好，信她能出色完成任務

神舟二十三號已於周日（24日）晚上發射，創新科技及工業局局長孫東可近距離目送神舟二十三號升空。孫東之後會見傳媒時表示，剛才見證了令人激動的時刻，當飛船直翔雲霄時感到非常激動，身為中國人的自豪感油然而生，相信這不僅是一次飛行任務的成功，更是國家科技實力越升的重要縮影，特別是今次有香港載荷專家黎家盈參與其中，令這份榮譽更為厚重，相信這是香港用行動融入及服務國家大局，貢獻香港創科力量的絕佳演繹。

他續稱，神舟二十三號的成功，再次彰顯科研是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力，特區政府會繼續推動創科發展，加速建設國際創科中心，為國家建設科技強國、航天強國作出更大的貢獻，重申香港有基礎、有實力，特別是有國家作為堅強的後循。

近距離目送神舟二十三號升空，創新科技及工業局局長孫東稱見證了令人激動的時刻，身為中國人的自豪感油然而生。郭詠欣攝

神舟二十三號成功發射升空。郭詠欣攝

神舟二十三號成功發射升空。郭詠欣攝

神舟二十三號升空任務取得圓滿成功。郭詠欣攝

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他又指，剛才出征時有幸可代表香港近距離為三位航天員送行，看到他們堅毅的眼神，令他更深刻地感到，香港的未來建設國際創科中心的過程中，亦應該以航天的精神去攻堅困難。他相信今次發射成功也是一次絕佳的教育機會，希望每位香港青年都看到夢想的力量，下一步特區政府會繼續創造更多機會，為香港青年投入創科發展創造各種條件。

被問到近距離送行的情況，他表示今次國家對香港非常照顧，給香港代表團最好的位置，有幸作為代表團的團長可以站到第一排，與三位航天員相距約4、5米左右。他看到當時黎家盈的狀態非常好，相信她一定能出色地完成任務，期待她的凱旋。

《星島新聞集團》記者郭詠欣酒泉報道