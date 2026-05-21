伊波拉病毒｜保安局向剛果民主共和國發紅色外遊警示 市民如非必要勿前赴當地

特區政府今日（21日）宣布，基於公共衞生考慮，決定對剛果民主共和國發出紅色外遊警示，市民如非必要，應避免前赴當地。此外，特區政府已於5月17日啓動特區政府的埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃下的戒備應變級別，各相關部門已做好充分準備，一旦發現疑似個案，會即時按機制進行檢測及全方位防控措施，防止病毒在本港傳播，保障公眾健康。

對本港即時影響屬於低

特區政府強調，本地從沒錄得埃博拉（伊波拉）病確診個案，目前埃博拉（伊波拉）病的風險主要在爆發區域，對本港人口的健康造成的即時影響屬於低。

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衞生署已全面加強港口衞生措施

為嚴防輸入，衞生署已全面加強港口衞生措施。衞生署一直於各口岸為入境旅客進行健康篩檢。雖然本港現時並無直航航班來往受疫情影響的國家，但鑑於旅客可從其他地方，主要包括從非洲經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴轉機抵港，衞生署已即時加強對由亞的斯亞貝巴抵港航班旅客的健康篩查，已安排人員在登機橋下機閘口，為該特定航班的下機旅客進行體溫監測及健康篩查。

衞生署亦已在機場入境大堂進行語音廣播，並透過航空公司呼籲過去21日內曾到訪剛果民主共和國或烏干達的旅客，在抵港時主動向現場的衞生署人員申報，以便進行進一步的健康評估。由5月17日至20日，有11位報稱曾到過相關地區的旅客已接受衞生署的健康評估，當中並沒有發現埃博拉（伊波拉）病疑似個案。衞生署人員亦即場給予健康資訊，並提醒他們若抵港後21日內出現病徵，要立即前往就近急症室求醫。

衞生署再次發信提醒全港醫生保持高度警覺

衞生署今日再次發信提醒全港醫生保持高度警覺，任何在21日內曾經前往受影響地區（包括剛果民主共和國及烏干達）的人士，如出現相關病徵，必須視作懷疑個案處理，並立即透過信中提供的24小時電話熱線向衞生防護中心呈報。

衞生署評估當地傳播外溢風險高

世界衞生組織日前將剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉（伊波拉）病，定為「國際關注的突發公共衞生事件」。由於剛果民主共和國的疫情有擴散跡象，確診、懷疑個案及死亡人數遞增，且涉及的病毒目前並無認可疫苗或治療藥物。衞生署評估當地的傳播外溢風險甚高，因此對剛果民主共和國發出紅色外遊警示。

在剛果民主共和國的港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。市民亦可透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電、發送訊息至1868 WhatsApp及微信求助熱線、提交網上求助表格，或聯絡中國駐剛果民主共和國大使館。當局建議市民外遊前登記外遊提示登記服務，以便有需要時接收衞生署及入境處的最新實用資料。