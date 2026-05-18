伊波拉病毒︱接觸汗水口水可「中招」死亡率最高9成 一文睇清傳播途徑與症狀

世界衛生組織於周日（17日）宣布，在剛果民主共和國與烏干達爆發由伊波拉病毒（Ebola Virus）而引的疫情，已構成「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），但仍未達到《國際衛生條例》中所定義的「大流行緊急情況」標準。伊波拉病毒可經患者汗水、唾液、血液、嘔吐物、尿液、糞便等體液傳播，間接、直接接觸均有極高感染風險。

世衛17日針對非洲剛果民主共和國和烏干達爆發的伊波拉疫情，宣布為「國際關注的突發公共衛生事件」。世衛官網

潛伏期為2-21天

伊波拉病毒是一種會引起嚴重急性出血熱的致命性人畜共通傳染病，平均致死率高達 50%，在過往的疫情中甚至曾高達 90%。該病毒最初於 1976 年在非洲被發現，因鄰近的伊波拉河而命名。伊波拉病毒屬於絲狀病毒科，伊波拉病即是感染該病毒所致。此病的潛伏期為2至21天。

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可致內出血器官衰竭

患者可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛及喉嚨痛等症狀。隨後則可能出現嘔吐、腹瀉、皮疹，以及腎臟與肝臟功能受損，部分嚴重個案還會發生內出血與外出血。

伊波拉病的平均病死率約為50%。根據過去疫情資料，死亡率約在25%至90%之間，視不同疫情而定，死亡原因主要為中風、心肌梗塞、低血容量性休克或器官衰竭。

伊波拉主要的感染途徑是通過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，目前並無飛沫感染的證據。儘管世界衛生組織竭力研究，至今仍沒有辨認出任何有能力在爆發時存活的動物宿主，目前認為果蝠是病毒可能的原宿主。目前已有疫苗可以預防扎伊爾伊波拉病毒，但無法預防其它伊波拉病毒株。

及早補充水分並進行支持性療法，可提高存活率。患者須在隔離設施內治療，嚴重者需接受深切治療。脫水患者應口服或靜脈注射補充水分。兩種單株抗體藥物（Inmazeb 和 Ebanga）已於2020年獲美國FDA批准，用於治療伊波拉病毒屬中最致命、最著名的病毒扎伊爾伊波拉病毒感染。



世界衛生組織（WHO）自2005年《國際衛生條例》（IHR）生效以來，累計已將伊波拉疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）達3次。



港府已宣布啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別，衞生署衞生防護中心將會在香港機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢，懷疑個案會立即被轉介到公立醫院進行隔離治療。截至目前為止，香港本地從沒錄得伊波拉病確診個案。