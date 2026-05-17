伊波拉病毒︱港府啟動戒備應變級別 機場加強對非洲抵港航班旅客篩查

世界衞生組織今日（17日）將剛果民主共和國及烏干達爆發的伊波拉病毒病，列為「國際關注的突發公共衞生事件」。因應最新流行病學情況，香港特區政府同日宣布啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別。衞生署衞生防護中心將於機場及各出入境口岸加強健康篩查，並密切監察海外疫情發展，嚴防病毒輸入本港。

防護中心：對本港人口健康即時影響屬低

衞生防護中心表示，已主動向世衞、非洲疾病預防控制中心及當地衞生當局索取進一步資訊。因應世衞宣布，特區政府已啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」中最低的「戒備」應變級別。該計劃按風險評估分為戒備、嚴重及緊急三級。

本港至今從未錄得伊波拉確診個案，評估認為對本港人口健康造成的即時影響屬低。然而，為嚴防輸入個案，衞生防護中心將採取一系列防控措施。由於從受影響地區來港的旅客多以埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴作中轉，機場將加強對非洲抵港航班旅客的篩檢。港口衞生人員將在閘口為旅客進行體溫監測及健康篩查，懷疑個案將立即轉介至公立醫院隔離治療，直至病毒檢測呈陰性為止。

同時，當局會在所有入境口岸透過廣播和張貼海報，加強針對伊波拉病毒病的宣傳及健康教育，並向機場管理局及本地航空公司通報最新情況。中心亦已向全港醫生和醫院發信，提醒醫護人員留意最新發展並通報懷疑個案。自2008年起，病毒性出血熱（包括伊波拉）已列為本港法定須呈報傳染病。

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機場將加強對非洲抵港航班旅客的篩檢。政府新聞處圖片

平均病死率約五成

衛生署表示，伊波拉是一種嚴重的急性病毒性疾病，主要透過密切接觸受感染動物或人類的血液、分泌物、器官或其他體液，以及受污染環境而傳播。世衞資料顯示，在過往疫情中，該病的病死率介乎25%至90%，平均約為50%。

衞生防護中心強調，香港作為國際城市一直居安思危，時刻保持警覺並已做好防疫抗疫準備。當局會繼續密切監察海外最新發展及世衞建議，按風險評估採取適當跟進措施，以保障公眾健康。