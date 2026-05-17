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伊波拉病毒｜非洲88人感染死亡 世衛列國際突發公共衛生事件

即時國際
更新時間：10:52 2026-05-17 HKT
發佈時間：10:51 2026-05-17 HKT

世界衛生組織（WHO）於周日（17日）正式宣佈，剛果民主共和國（剛果（金））及烏干達境內爆發的新一波伊波拉疫情，已構成「國際關注的突發公共衛生事件」。

致命率50%兼無疫苗

綜合內地媒體及通訊社報道，非洲疾病預防控制中心周六（16日）發表聲明指，是次疫情目前已報告336宗疑似病例及88宗死亡病例。剛果（金）衛生部長康巴（Samuel-Roger Kamba）發出嚴正警告，指是次疫情由「邦迪布吉奧病毒」（Bundibugyo）引發，目前既無有效疫苗，亦無特定治療方法，該病毒株的致死率高達50%。

相關新聞：伊波拉病毒｜非洲剛果（金）爆發疫情 246人疑似感染65死

世衛組織補充表示，雖然疫情已列為國際突發事件，但現階段尚未符合「大流行緊急情況」的標準。

透過體液傳播

伊波拉病毒屬人畜共通傳染病，主要透過患者的體液（如血液、汗液、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等）直接接觸傳播。

由該病毒引起的伊波拉出血熱，被公認為世界上最致命的病毒性出血熱之一，死亡率介乎50%至90%。患者的主要死因包括中風、心肌梗塞、低血容量性休克或多器官功能損害。目前，各國衛生部門正密切監測疫情發展，嚴防病毒跨國擴散。
 

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