伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險

【伊波拉病毒】世界衞生組織昨日將剛果民主共和國及烏干達爆發的伊波拉病毒病，列為「國際關注的突發公共衞生事件」，香港特區政府同日亦宣布啟動「伊波拉病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別，嚴防病毒輸入本港。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今早（18日）在商台節目表示，今次在非洲擴散的「本迪布焦型」病毒株，是較難應付的一種類型，欠缺特定療法，預料未來兩三個星期，在非洲當地可能有更嚴重爆發。他指病毒的初期病徵，與感冒、腸胃炎有少許類似，傳播途徑主要是接觸患者體液，不會經空氣傳播，所以嚴防接觸體液理論上就安全。但始終香港是國際城市，部分內地城市亦與非洲有不少商務往來，所以航空公司、邊境管制等方面必須提高警覺，亦建議政府對爆發地區發旅遊警示。

伊波拉病毒︱港府啟動戒備應變級別 機場加強對非洲抵港航班旅客篩查

伊波拉病毒︱本迪布焦型無針對性疫苗及療法 實際感染人數恐更高

曾祈殷在節目中詳細解釋，伊波拉病毒過去的爆發主要集中在非洲地區，病毒大概有六種不同的品種或病毒株。大眾以往聽聞較多、於2014至2016年在西非大爆發的屬於「扎伊爾型」（Zaire ebolavirus），該病毒株目前已有預防疫苗的保護及特定的藥物療法可供使用。然而，今次引發疫情的源頭屬於「本迪布焦型」（Bundibugyo ebolavirus）伊波拉病毒。翻查歷史紀錄，過去僅有三次爆發與此同一種病毒株有關。

由於爆發次數少，曾祈殷指醫學界對其特性仍有待觀察，且目前尚未有任何針對性的預防疫苗或特效治療方法，這使得防疫工作面臨較大挑戰。他續指根據外國傳媒的報道，今次疫情的發展速度令人憂慮，病毒已從偏遠地區擴散至人煙稠密、交流頻繁的地區，甚至波及一些商業重鎮及活躍的金礦城市。無國界醫生等組織亦表達了擔憂，因短時間內已出現大量患病及死亡個案，且病毒有跨地區蔓延的趨勢，波及烏干達及剛果民主共和國的多個地區。

因此，他相信實際的感染數字可能比官方報告或傳媒報道的更高。非洲疾病控制與預防中心（Africa CDC）已呼籲鄰近國家必須採取緊急應變行動，期望能在未來兩至三周內盡快截斷傳播鏈，否則情況可能會繼續轉差。

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伊波拉病毒︱不會經空氣飛沫傳播 醫護人員屬最高危群組

對於大眾對伊波拉病毒傳播力的恐慌，曾祈殷特別作出澄清。他強調，伊波拉病毒並非如一般呼吸道病毒般透過飛沫或空氣傳播，市民「單單行過病人身邊，是不會立刻受到感染的」。伊波拉病毒的主要傳播途徑是直接接觸確診者的體液，包括血液及嘔吐物等。

在這種傳播特性下，前線醫護人員反而成為風險最高的一群。曾祈殷指出，若醫護人員在缺乏保護衣及適當防護裝備的情況下處理病人體液，極易受到感染。在今次非洲的案例中，已有至少四名醫護人員因照顧病人而受感染並不幸離世。這反映當地醫院內正發生「院內傳播」。他提醒，任何提供醫療服務的場所，前線醫護人員都必須加倍警惕，嚴格執行防護措施。

病徵初期似感冒腸胃炎 促前線醫護加緊詢問旅遊史

在病理及診斷方面，曾祈殷指出伊波拉病毒的潛伏期為2至21日，患者在潛伏期內、未出現病徵前是不具傳染性的。但當發病時，初期症狀包括發燒、嘔吐及腹瀉等，極容易與一般感冒或腸胃炎混淆。

他提到，目前市面上並沒有針對伊波拉病毒的快速測試工具。若遇到具高度懷疑性的個案，前線醫護必須立刻通報衞生防護中心（伊波拉屬法定須通報傳染病），將病人送往醫院隔離，並抽取血液進行化驗篩查。因此他強烈呼籲醫護人員，無論是在普通科門診還是急症室，問診時必須仔細詢問發燒病人在過去21天內有否前往受影響的非洲地區，以確立其關連風險。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷。

籲航空及邊境管制加強警覺 建議發出旅遊警示

隨着香港啟動戒備應變級別，曾祈殷認為機場及陸路口岸進行體溫檢測有其必要性。考慮到中國內地（如廣州）有不少商人與非洲中部有頻繁的商務往來，他認為單靠體溫檢測並不足夠，當局應在口岸加設告示牌及廣播，呼籲曾前往爆發地區並出現病徵的旅客，主動向衞生署人員作健康申報。

對於空中服務員，曾祈殷建議若在航班上遇到嘔吐的乘客，必須嚴格按照既定指引處理，妥善將病患與其他乘客隔開。在清理嘔吐物時，必須穿妥保護衣、戴上手套及口罩後才可處理，絕不能徒手接觸。不過他也派定心丸，指若沒有接觸到體液，單純同機有發燒病人，亦毋須過分恐慌，但必須提高警覺。

總結本港目前的風險，曾祈殷表示暫時毋須過分擔心，但必須保持高度留意。本港需與世界衞生組織及中國內地衞生部保持緊密聯繫，每日更新疫情資訊，密切監察是否有病例蔓延至東南亞或內地。同時，本港醫院應檢視裝備儲備，確保負壓隔離病房及保護衣物資充足。最後，他建議港府應向受影響的非洲國家發出旅遊健康警示（等同黃色外遊警示），呼籲香港市民如非必要，應盡量避免前往剛果民主共和國及烏干達等受影響地區。