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伊波拉病毒︱保安局更新外遊警示 提醒市民避免前往剛果及烏干達

社會
更新時間：16:38 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:38 2026-05-19 HKT

剛果爆發伊波拉病毒。衞生署衞生防護中心回覆《星島頭條》查詢時，建議香港市民應提高警覺，如非必要，應避免前赴受影響國家和地區，包括剛果民主共和國和烏干達。有關的旅遊建議已上載到保安局外遊警示網站的「衞生署旅遊健康建議」。

啟動戒備級別 加強機場篩檢

衞生署指，因應世界衞生組織將剛果民主共和國和烏干達爆發的埃博拉病定為「國際關注的突發公共衞生事件」。香港特別行政區政府在5月17日宣布啟動「埃博拉（伊波拉）病毒病準備及應變計劃」下的戒備應變級別，以保障市民健康。

署方表示，根據「應變計劃」下的戒備應變級別，中心已採取一系列防控措施，嚴防輸入個案，當中包括在機場加強對由非洲抵港的航班的旅客進行健康篩檢、在所有入境口岸加強針對埃博拉病的宣傳及健康教育工作、透過多種渠道加強對公眾和醫護人員的風險溝通與健康教育等。

香港國際機場加強對非洲抵港航班旅客的篩檢。
香港國際機場加強對非洲抵港航班旅客的篩檢。

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