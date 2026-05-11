宏福苑執拾︱區議員指樓宇結構具不確定性 倘貿然加裝「籠𨋢」安全成疑

政府日前公布大埔宏福苑7幢受火樓宇居民，完成第一輪上樓執拾後，於5月21日至29日共9日內，可以再次分批上樓。大埔區議員羅曉楓指出，基於樓宇結構安全及人流管制考量，現有安排已屬合適，對於有建議加裝外置升降機（籠𨋢）協助居民搬運重物則有保留，因涉及安全隱患。

居民普遍歡迎可再次上樓執拾

宏福苑首輪上樓安排已於5月4日結束。羅曉楓今早（11日）在電台節目表示，當日受大雨影響，不少居民反映未能順暢地收拾妥當。政府隨即在短時間內公布第二輪方案，讓居民有9天時間分批再次上樓，居民普遍對政府迅速的回應表示歡迎。新安排下，每棟大廈將以梅花間竹方式開放10個樓層，每戶維持最多4人上樓，可逗留3小時並獲准不限次數上落。

他指，不少居民希望藉此機會拿取更多具紀念價值或較大型的物品，甚至向單位道別。吸收了第一次經驗，相信居民屆時會更懂得怎樣更有效率地部署執拾安排。

當局在人力支援上具彈性

針對有居民建議在外牆加裝裝修用的貨物升降機（籠𨋢）以方便搬運大型家電，羅曉楓對此表示保留。他引述工程專業人士意見指出，這類外置升降機需掛在樓宇結構上，而目前宏福苑的樓宇結構存在巨大的不確定性，內部甚至需要進行加固工程。若貿然加裝，不但安全成疑，在每層開放十戶的情況下，也難以分配使用次序。他強調，警務處及民安隊等人員在首輪已積極協助居民搬運，曾有住戶在協助下成功運走過百袋物資，顯示當局在人力支援上已具備彈性。

對於有意見希望放寬每戶4人的限制，羅曉楓解釋，現時大廈部分單位的窗戶只能以防墮網圍封，且樓梯燈光及整體結構均不適合大量人士聚集。他建議居民善用不限次數上落的安排，相信汲取了首輪經驗後，各方準備將更為充足，可更妥善分工。

政府安排並非「鐵板一塊」

此外，針對租客、外傭與業主之間可能出現的協調問題。羅曉楓稱，政府部門在首輪安排中已展現了極大彈性以協助居民。他舉例指，曾有南亞裔租戶與業主在現場未能達成共識，警方最終決定分開兩隊，分別陪同業主及租戶上樓收拾個人物品。他重申，當局的3小時限制並非鐵板一塊，首輪曾有在上午時段執拾至下午2、3時，亦有下午時段的居民執拾至晚上8、9時才離場，相信在跨部門及關愛隊的協調下，希望第二輪安排會更暢順。

相關新聞：

宏福苑執拾維持4人上樓3小時 消息：考慮安全風險、人手 未必有第三輪盼「可執盡執」

宏福苑執拾︱5.21起再可分批上樓 維持4人逗留3小時安排 宏仁、宏新、宏泰首輪（附時間表）

宏福苑執拾｜15日安排結束 七幢樓宇共1674戶上樓 卓永興感謝住戶理解配合

