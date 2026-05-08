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宏福苑執拾維持4人上樓3小時 消息：考慮安全風險、人手 未必有第三輪盼「可執盡執」

社會
更新時間：18:40 2026-05-08 HKT
發佈時間：18:40 2026-05-08 HKT

政府今日（8日）公布大埔宏福苑7幢受火樓宇居民再次返回單位執拾的詳情，居民獲安排於5月21日至29日共9日內，分批上樓執拾；上樓人數方面，跟首輪一樣，每個單位可讓4名居民一同上樓，居民可於單位內逗留3小時及不限上落次數。有居民早前表示不夠時間收拾，為何要維持4人上樓、逗留3小時？消息人士向《星島頭條》表示，維持上樓限制是合理且必要的安排，第一現場是災場，有潛在安全風險，安排要確保安全至上；第二是需上樓的戶數約有1700戶，上樓安排必然要有時間上的規定，才能讓所有居民都得以在合理的等候時間內上樓執拾。

消息：逗留時間無「說死」 盡量容許有需要者用盡4小時

此外，當局亦考慮到樓宇整體的惡劣狀況，要確保住戶在安全有序的情況下上樓，政府需要作大量準備和動員大量人手物力應對，每日出動的人員超過1 000名，認為現時安排已平衡居民需要、居民及工作人員的安全，以及安排的有效性等不同考慮。

消息人士指，雖然居民可在單位逗留3個小時，但沒有「說死」一定不能逾越，現場人員會以彈性處理，在上下午每節各4小時的時段內，盡量容許有需要的居民用盡該4個小時。

第三輪執拾「未必有需要」 消息：應盡量用好5月上樓

 

至於會否再安排第三輪上樓執拾，消息指「未必有需要」，居民在兩次上樓獲政府人員大力支援下，已搬走了一定數量的物品，主要想取走的物品相信已經取走；另一方面，安排這種規模行動需動用龐大的人力物力，政府亦難以持續執行，需從現實出發作出評估。

消息人士直言，如居民仍有物品想執，應盡量用好5月的一次上樓，利用政府人員的強力支援，「可執盡執」。

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