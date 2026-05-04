宏福苑執拾｜15日安排結束 七幢樓宇共1674戶上樓 卓永興感謝住戶理解配合

為期15日的大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓安排今日（5月4日）結束，七幢樓宇1 736戶中，共有1 674戶6 265人完成上樓，整個上樓安排運作大致暢順，秩序良好。當局提到，絕大部分住戶都是在這15天的期間上樓，只有少於10戶需要另作處理，選擇不上樓的住戶大約有50個。

政務司副司長卓永興表示，非常感謝住戶的理解和配合；又提到七幢樓宇經大火後多處存在安全隱患，安排1670多戶安全有序上樓，是極具挑戰的任務。由移除懸空棚架、加固樓宇結構、在損毀的窗戶加裝防墜安全網、清理公共地方堆積的殘碎瓦礫、陪同居民上樓、提供情緒支援、出入人流管理，以至安排大量跨部門的支援人員等，當局均須仔細籌劃部署，小心翼翼確保居民和工作人員的安全。

卓永興衷心感謝所有參與上樓安排的人員戮力同心、不分你我、熱心投入工作，以同理心細心護送居民上樓，落樓時又協助居民搬運物品，令整個上樓安排得以順利進行。

政府強調，傾力支援居民上樓，每日出動過1000名來自以下不同部門的同事，包括︰警務處、民眾安全服務隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋局和房屋署，以及地區服務及關愛隊伍義工；公務員事務局亦啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員予居民更大力度的支援。