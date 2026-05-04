宏福苑執拾｜40載街坊大感不捨：每一個角落都會執到有價值嘅嘢

為期15日的大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓安排今日（5月4日）結束。在最後一日，有宏盛閣及宏泰閣居民回家執拾重要物品，有40年街坊表示自己家中「每一個角落都會執到有價值嘅嘢」，最後只執走約十分一物品，直言仍相當不捨得；亦有居民在大火至今已感到無力，嘆「由維修開始都無感受」。

宏盛閣居民梁小姐表示，自己所住樓層「相對企理」，僅走廊有些熏黑痕跡。她提到，自己父親在火災前7日離世，一家人還未執拾好遺物，便遭遇大火無法回家。因此這次上樓，她們便匆忙執拾不少物品，例如父親遺照等，執了有十袋八袋，但也只佔單位約十分一物品：「住咗40幾年，爸爸媽媽住，老人家啲嘢周圍扔，每一個角落都會執到有價值嘅嘢。」

梁小姐又坦言，當年父親是一手業主，一家居住多年之外；而且宏福苑地段難以取替，單位更是向海；再加上兄弟姊妹長大搬出後，都因為習慣了大埔社區而選擇宏福苑附近居住，種種原因之下，都對自己在宏福苑的家相當不捨得。

另外宏泰閣居民譚先生表示，寓所幾乎盡被焚毀，幸全家安全。今日上樓他們在頹垣敗瓦尋回一些完整物品，包括祖先牌位。被問及大火後目前感受，譚先生無奈道：「乜我哋宏福苑啲人仲有感受？由維修開始都無感受，無得揀嘅喎香港人。」至於日後何去何從，譚先生稱仍等候當局安排。