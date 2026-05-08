宏福苑執拾︱5.21起再可分批上樓 維持4人逗留3小時安排 宏仁、宏新、宏泰首輪（附時間表）

政府今日（8日）公布大埔宏福苑7幢受火樓宇居民再次返回單位執拾的詳情，居民獲安排於5月21日至29日共9日內，分批上樓執拾。

7幢樓宇每日開放兩至三幢，每幢以梅花間竹的方式開放10個樓層，由低層做起。詳情如下：

5月21日至23日（星期四至星期六） 宏仁閣 宏新閣 宏泰閣 5月24日至26日（星期日至星期二） 宏建閣 宏昌閣 5月27日至29日（星期三至星期五） 宏道閣 宏盛閣

不限上落次數

樓宇其餘的開放安排與上次的做法大致相若。上午的開放時段為9時至下午1時，下午時段為2時30分至6時30分。上樓人數方面，每個單位可讓4名居民一同上樓，居民可於單位內逗留3小時及不限上落次數。

「一戶一社工」會通知住戶上樓的時段及注意事項，協助住戶預先登記上樓人士的資料。上樓當天，每戶已預先登記上樓的人士，可直接到廣福社區會堂辦理登記和領取防護裝備及上樓物資，隨後上樓執拾。