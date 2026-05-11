星島問卷調查｜未成年人涉非法賭博 平台提供借貸誘學生入局

非法外圍莊家為擴大客戶群，蓄意向未成年人士招手，利用時下最受歡迎的社交平台，例如Instagram和Threads推廣賭波，令心志未成熟的青少年早早成為賭徒。根據《路透社》去年12月引述Meta內部資料，每年達10%收入來自非法賭博等違規廣告。今次受訪的逾1萬人中，4%受訪市民表示，有未滿18歲的親友參與外圍賭博。另有3%受訪市民表示，有參與外圍賭博的親友首次投注時並未成年。

就讀大專四年級的志偉（化名）是足球隊隊員，他表示，同學們習慣在網上尋找免費直播觀看足球比賽，然而這些直播畫面充斥大量外圍賭博資訊，除提供借貸便利外，還有不同的外圍項目，承認有部分同學會被廣告吸引而參與外圍。他坦言曾有同學因參與外圍賭博輸錢，導致精神壓力極大，經常要奔波兼職賺錢還債，嚴重影響學業，但他強調自己「看波不賭波」。

就讀大專四年級的志偉（化名）表示，有同學被網上廣告吸引而參與外圍。

校長籲加強防賭教育

香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指出，隨着青少年頻繁使用社交平台，接觸非法賭博資訊的機會大幅增加。

香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指出，家長要提高警覺，一旦發現子女沉迷賭博，應立即尋求專業輔導介入。

她強調，抵抗外圍賭博對青少年的滲透，關鍵在於建立正確價值觀，近年學界積極推廣體育活動，學生不僅能體驗運動樂趣，更可從觀賽中領悟團隊精神，從而內化如「睇波不賭波」的正向觀念。

針對世界盃即將開鑼，她呼籲學校應進一步加強防賭教育，家長亦需提高警覺，一旦發現子女出現沉迷賭博行為，應立即尋求專業輔導介入。