星島問卷調查｜ 逾萬港人受訪揭4成親友曾賭外圍 社媒成播毒重災區 議員憂世盃更猖獗促嚴打

世界盃將於6月開鑼，全城勢掀足球熱潮。然而，每逢大型國際賽事舉行，外圍必然大張旗鼓吸客吸金，目標之一更包括未滿18歲人士。為了解社會對外圍賭博的關注，星島新聞集團進行「港人參與外圍賭博」問卷調查。結果發現逾萬名受訪市民中有40%表示，有親友在過去12個月曾參與外圍賭博，最常接觸到外圍賭博資訊的渠道依次為社交媒體、通訊軟件及網上廣告。有立法會議員直言，外圍莊家常以「賒數」或「篤手指」等先賭後還手法吸客，容易令人債務纏身、家破人亡，促請政府加強宣傳教育及大力打擊外圍賭博活動。

今次調查於4月20日至4月29日，以網上問卷形式成功訪問了超過1萬人，內容圍繞市民的親友曾否參與外圍賭博、平均每周投注外圍的金額及次數等。調查顯示，有40%受訪市民表示，其親友在過去12個月內曾參與外圍賭博，顯示外圍賭博在香港的普及程度令人憂慮。

莊家借互聯網將魔爪伸向校園

據估計目前平均每周外圍球賽超過2,000場，在投注頻率方面，有22%受訪市民指其親友每周投注外圍次數介乎6至30次，更有10%受訪市民表示親友每周投注超過30次以上。

投注金額亦不容忽視，據亞洲賽馬聯盟（Asian Racing Federation）研究資料顯示，2023年，港人輸給外圍莊家的金額達最少150億元，而且有增加趨勢。今次調查發現，有14%受訪市民表示，其親友平均每周投注外圍金額介乎5,001元至10,000元，即平均每月20,000至40,000元。

全球外圍莊家瞄準香港市場，與本港智能手機及電腦使用普及率極高有關。外圍莊家利用互聯網進行精準滲透。調查顯示，有51%受訪者表示，其親友是透過社交平台（如Facebook、Instagram）、通訊軟件(如WhatsApp、Telegram)、及網上廣告接觸外圍賭博資訊，可見互聯網已成為非法外圍莊家吸客的最大助力。

更令人擔憂的是，外圍莊家更借社交網站，將魔爪伸向校園。有中學校長透露，曾發現有學生參與外圍賭博，經了解後發現，有外圍網站以「入金$1000即送$1000」誘惑資金有限的學生，加上投注項目極其多元，從傳統球類、新興電競到真人賭枱直播應有盡有，學生只需透過「轉數快」（FPS）即可完成投注，易令未成年人跌入陷阱。

世界盃6月開鑼，今屆共有超過100場賽事，賽期之長為歷屆之冠。根據分析預計，賽事期間非法外圍網站的瀏覽量將激增至少50%，相關風險不容忽視。

調查發現，有62%受訪市民估計有足球賭博習慣的親友會在今次世界盃增加投注金額或次數；27%估計親友投注外圍總金額介乎10,001至50,000元，甚至有1%估計外圍投注額會高達20萬元以上。

調查亦發現，有25%受訪市民表示參與外圍賭博的親友中，曾遇莊家走數、詐騙及個人資料外洩或盜用等。被問到有什麼措施能有效打擊外圍賭博，多項建議的比例相若，比例最高的是提高非法賭博刑罰、其次為加強執法力度、封鎖外圍賭博網站、全面檢討《賭博條例》堵塞法律漏洞等，反映市民認為措施需要多管齊下，才能有效打擊非法外圍。

立法會議員邵家輝表示，每逢大型足球盛事，外圍莊家常以「賒數」或「篤手指」等先賭後還的招數吸客，容易令人債務纏身、家破人亡。另一立法會議員葉傲冬指，自己任區議員時曾收到沉迷外圍賭博的求助個案，需轉介社福機構接受心理輔導。他尤其擔心年輕人成賭癮難以自拔，適逢世界盃賽事將至，促請警方加強執法及宣傳教育，大力打擊外圍賭博活動。