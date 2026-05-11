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星島問卷調查｜23%受訪者親友曾下注「預測巿場」體育項目 學者估年少60億稅收

社會
更新時間：07:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-11 HKT

「預測市場」（Prediction Market）急速發展，25年交易量達640億美元，較24年的160億美元增長300%。今次調查亦發現，有23%受訪市民表示，其親友曾在「預測市場」下注體育項目。以Polymarket為例，可下注的體育項目可謂五花八門，包括足球、籃球、棒球、賽車、電競及賽馬等。經濟學者李兆波根據數據推算，每年博彩及利得稅恐損失逾60億元收入。

「預測市場」每月交易量估計會在2030年再增加五倍，其中超過四成將會與體育有關，可能對博彩市場帶來相當多不確定性。李兆波指，除影響庫房收入，亦直接導致馬會收入萎縮，本港不少慈善機構會因馬會撥款減少而受到衝擊。馬會在24至25年度，向政府繳交288億元博彩稅及利得稅，創歷年新高，假如外圍進一步搶走馬會利潤，相信這筆稅收減少10%。

近年新興的「預測市場」越來越盛行。投委會剛明確指出「預測平台」的交易活動在港現時可能構成非法賭博。
近年新興的「預測市場」越來越盛行。投委會剛明確指出「預測平台」的交易活動在港現時可能構成非法賭博。

交易在港或違法 遇事難追討

事實上，外國亦越來越關注「預測市場」蠶食政府稅收問題。以美國為例，「預測市場」現時由商品期貨交易委員會（CFTC）監管，而非各州的博彩監管機構。美國多個州政府均認為，「預測市場」實際上是體育博彩，應納入博彩稅範疇。以北卡羅萊納州為例，「預測市場」公司僅付2.25%稅率，遠低於體育博彩公司的18%。民政及青年事務局早前強調，如香港有人在「預測市場」的體育項目下注，屬於非法賭博。

證監會旗下投委會已明確指「預測市場」的交易在港或構成非法賭博，提醒公眾，參與「預測市場」交易，一旦出現問題，除難以追討，甚至無從追究。

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