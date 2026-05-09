房協未來逐步提升資助出售單位至四成或以上  已向租戶發逾9000份新租約

房協早前透露在2026/2027年度將推出超過4,000個單位銷售或出租，當中三成半屬資助出售房屋。香港房屋協會主席凌嘉勤表示，未來會逐步將資助出售單位的比例由現時的約三成半，提升至四成甚至以上，同時亦會增加大單位的供應比例，以回應市民置業的需求。

凌嘉勤今（9日）在電台節目表示，房協早前推出的三個資助出售房屋項目，包括粉嶺及觀塘項目均錄得超額認購，且大單位迅速售罄，反映市民置業意願相當強烈，對大單位更是情有獨鍾。

順應市場需求 調整建屋比例

雖然未來15年預計內完成的項目，已完成規劃設計，部分已經動工，所以租住和資助出售單位比例不會有改變，但房協正為較長遠的項目積極研究調整比例。資助出售單位比例，會由現時的約三成半，提升至四成甚至以上，大單位比例由約由10%提高至15%；綠白表配額比例方面，會跟隨房委會調整至5：5。

凌嘉勤指，房協單位質素較高，若提供更多資助出售單位，會被社會接受，相信需要租住公屋的人士，大多數都正輪候房委會單位，對他們的影響不大。

阿公岩道項目轉租為賣 紓緩現金流壓力

對於筲箕灣阿公岩道項目決定轉租為賣，凌嘉勤解釋是基於有兩大考量，包括港島東區極度缺乏資助出售房屋供應，此舉能直接回應市民訴求；其次是基於房協的財務健康考量。

凌嘉勤坦言，建屋需要持續投入資金，若項目僅作收租，現金回籠較慢；轉為資助出售項目，現金回籠速度將大幅加快，有助維持房協健康的財務狀況，從而推動更多公營房屋的建設。

他強調，原定受影響的北角健康村三期重建住戶，仍可在港島區獲得足夠的出租房屋選擇，安置不受影響。此外，房協目前亦正研究將市區部分寮屋區，如竹園、茶果嶺、牛池灣的發展地盤，探討轉為出售項目的可行性。

仍有約570火災戶居於過渡性房屋

另外，針對早前大埔宏褔苑發生的嚴重火災事故，房協積極參與災民的安置工作。凌嘉勤表示，房協初期撥出空置單位作過渡性房屋，最高峰時安置逾700戶，現時仍有約570戶居住。

配合政府協助災民尋找永久居所的安排，房協在政府的特設銷售計劃共3,900個單位中，提供了400個資助出售單位，包括粉嶺百和路及觀塘安達臣道項目供災民優先選購。凌嘉勤承諾，即使兩年租金補助期滿，房協亦不會驅趕仍未獲長遠安置的災民；而災民若在限期內未有認購該400個單位，剩餘單位將按正常程序推出市場發售，確保公營房屋資源得以善用。有關計劃對其他輪候人士影響不大，亦相信市民會諒解。

九千戶已收富戶政策新租約

打擊濫用公屋，房協轄下有逾三萬個出租公屋單位，為落實「富戶政策」，房協需透過更換新租約來執行。凌嘉勤指，目前已向租戶發出逾9,000份新租約，整體運作相當順暢，至今未收到任何租戶拒絕簽署的回條。他預期今年內可將餘下的舊租約全數更換，而全數為長者的住戶將會被編排在最後一批，以給予他們更充足的時間適應及向職員查詢。而最早獲得新租約的人士，預計明年便要申報資產，暫時未能估算會有多少人受富戶政策影響。

他又稱，去年四月推出的「舉報濫用公屋獎賞計劃」最高獎金3,000元實施逾一年，雖然近期舉報數量趨向平穩，但已見成效並起到一定的阻嚇作用。

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