宏福苑安置︱房協特設銷售計劃推400伙 當中85%逾400平方呎 與宏福苑單位面積相若

更新時間：20:57 2026-03-12 HKT
發佈時間：20:57 2026-03-12 HKT

政府上月底公布宏福苑長遠安置方案，住戶可透過「特設銷售計劃」選購由房委會或房協提供的合共10個項目、約3,900個單位。房協為宏福苑「特設銷售計劃」提供粉嶺百和路及觀塘安達臣道石礦場項目共400個單位。房屋局回覆查詢時表示，房協的400個單位中，超過85%的單位為兩房單位，全部面積屬400平方呎或以上。而房協在分配單位時，已平衡宏福苑業主的意願及其他有意購買資助出售房屋市民的需求。

房屋局：房協400伙 逾85%面積逾400平方呎

房屋局發言人指，在粉嶺百和路項目的100個單位中，71個單位是面積434平方呎或以上的兩房單位，當中60個更是面積介乎463至497平方呎的兩房大單位。至於觀塘安達臣道石礦場項目的300個單位中，超過90%（271個）單位是415平方呎或以上的兩房單位，當中112個（近40%）更是面積介乎483至515平方呎的兩房大單位。

頌雅路西項目所有單位不小於440平方呎

發言人又稱，通常房協的資助出售房屋單位的平均實用面積都較大，並配備基本裝修及部份家電，這亦反映在售價上。而房委會資助出售房屋項目及整體供應比房協多，設計較簡約，而售價更能幫助中低收入家庭自置居所。

鑑於宏福苑本身的單位組合為實用面積約431至483平方呎，房委會已為大埔頌雅路西項目設計相應單位組合，所有單位面積不小於440多平方呎，並有不少單位面積達480平方呎左右，以貼近宏福苑戶型，切合居民原區安置的需要。

 

 

 

