房協擬逐步增出售單位至總供應量四成 凌嘉勤：料財政連續第3年盈餘 推售更多資助房屋助資金回籠

本港公共房屋供應繼續增加。房協主席凌嘉勤今（18日）在電視節目表示，房協未來將逐步提高出售單位比例，目標是達到總供應量四成，預計將連續第3年錄得盈餘。政府委託發展用地方面，房協會優先發展東涌「樂建居」項目，而油柑頭首置地則要待東涌項目完成後才會動工。

凌嘉勤冀未來單位租售比例至少達至「六四分」

至於房協在亞公岩道的項目，最新計劃「轉租為賣」，改為資助出售房屋。凌嘉勤指出，正考慮更多這類調整，長遠將出售單位比例提高至四成。他舉例指，項目內可能有多幢樓宇，部分保留作租住，部分則可選擇整幢轉為資助出售。被問到最終租售比例目標時，他表示沒有很精準的標準，但希望至少達至「六四分」。

房協優先推東涌「樂建居」 資金回籠後再啟油柑頭

推售更多單位有助加快資金回籠。凌嘉勤指出，過去兩年房協略有盈餘，初步估計剛過去的財政年度仍有理想盈餘，整體財政穩健。推出更多資助出售房屋對財政及現金流均有幫助，但最重要的考慮是市民置業意願強烈。

今屆政府先後將東涌「樂建居」及油柑頭首置地交予房協研究發展。凌嘉勤解釋，優先發展東涌是因為該地點較容易處理，能較快推出單位。房協需要完成東涌項目，待資金回籠後，才有資源啟動油柑頭項目。他強調，這是財政現金流方面的優先次序安排。他亦提到，油柑頭用地需要較多平整工程，設計車路亦有挑戰，但他認為這些困難並非不能克服。

房協撥400單位予宏福苑災民購買 對整體供應影響微

宏福苑長遠安置計劃中，房協提供400個單位。凌嘉勤表示，當中100個來自粉嶺專用安置屋邨項目，另外300個來自安達臣道項目。有關調撥對項目原本用途影響不大，因為未來5年房協將有過萬個資助出售房屋單位供應。他指，目前整體可供選擇的單位總數達3,900個，相信已足夠應付需求。被問到若反應熱烈會否再增加供應，他表示需與政府商議，重申現有選擇已相當充足。

至於目前仍暫住房協單位的災民情況，凌嘉勤表示，事發後房協迅速提供逾700個單位作臨時安置，主要來自洪水橋「樂翹樓」及其他屋苑。現時仍有約570戶居民居於房協單位，較最初700戶有所減少，反映部分災民已自行作出調整，餘下災民搬走與否交由他們自己考慮。

他指出，房協好樂意繼續協助災民，並無設下住宿時限，希望災民找到長遠安居方案。現時用作專用安置的單位暫時足夠，即使有居民繼續暫住，對「樂翹樓」作為專用安置屋邨的用途影響不大。