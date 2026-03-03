房協下年度推出逾4000個銷售或出租單位 未來五年建屋量突破1.5萬伙

房協主席凌嘉勤今日（3日）指，2026/27年度會推出超過4,000個單位作銷售或出租，資助出售房屋佔大約三成半，其餘為專用安置屋邨及「長者安居樂」單位 。他指，留意到市場對資助出售房屋的需求殷切，未來將適當加大資助出售房屋的建屋比例，其中，筲箕灣亞公岩道項目將改為興建資助出售房屋。

房協一年前開始進入建屋高峰收成期

凌嘉勤在傳媒春茗上表示，房協一年前開始進入建屋高峰的收成期。今個年度，3個資助出售房屋項目「朗然」、「峻然」和「聚然」 先後全數售罄，反映了市場的殷切需求。而售罄的單位總數恰巧是2026個，「我們對2026年充滿期盼，相信今年繼續會有成績。」

未來5年將提供逾1.5萬個單位

目前，房協規劃及興建中的項目有20多個。單是未來5年，即26/27至30/31年度，將會提供超過15,000個單位。面對如此龐大的建屋量，凌嘉勤指房協會審視手頭上項目的優次和資源分配，確保項目承擔是力之所及，房屋供應亦能配合社會所需。

他指，見到資助出售房屋的需求持續，房協會於仍在規劃中的項目，適度增加資助出售單位的供應比例，當中包括筲箕灣亞公岩道項目，將會由出租屋邨改為資助出售房屋，初步預料提供約500多個單位，「會總結過去兩年推出專用安置屋邨項目的經驗，檢視出售及出租單位的需求。」

提供400個單位予宏福苑「特設銷售計劃」

凌嘉勤又提到，預留了400個單位供宏福苑居民於長遠安置優先選用，具體細節及面積等仍有待研究。至於目前房協臨時安排的應急住宿，例如專用安置屋邨「樂翹樓」及「漁映樓」等，即預計會供居民安置多兩三年。

被問到現金流方面，凌嘉勤指房協自2024年向銀團貸款後，目前現金流穩定及健康，未來兩三年亦無需進行大規模貸款。至於出售非核心資產方面，他透露較為優質的資產已經賣出，合共賣了15、16億元，當中包括有商場、街舖及停車場等，房協對此相當滿意，未來會繼續出售非核心資產，但並不急著放售。

記者、攝影：趙克平