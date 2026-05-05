高級督察詐騙同袍借款14萬元 判監6星期 官指被告無悔意

45歲高級督察向同袍訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙對方貸款13萬元，另向下屬警員表示家人患病須做手術，向他借貸1萬元。他經審訊後被裁定欺詐及訂明人員接受利益兩罪成。裁判官劉淑嫻今早在觀塘裁判法院判刑時斥，被告案發時是其下屬的上司，負責分配及監督下屬的工作，儘管沒有證據顯示被告濫用職權，惟被告向下屬借貸之舉有可能會對下屬構成壓力，案情具嚴重性，劉官念被告沒有定罪紀錄及大機會失去長俸，終判處被告監禁6星期。

拖欠財務公司150萬唯有再借貸「債冚債」還款

劉官引述背景報告指，被告沒有刑事定罪紀錄，在2001年加入警隊後屢獲躍升，及後初次在UA 亞洲聯合財務借貸10萬元，當中有8至9萬元用作父母生活開支，餘下則自己使用。當時父母收入不穩，被告以為待父母財政穩定後便會自行還款，被告亦沒有理會債務問題，惟在2019年收到財務公司追債，才發現欠債金額超過150萬元，被告遂向不同財務公司借貸還錢，以「債冚債」的方式還款及支持生活開支，並表示在事件完結後會考慮破產。

劉官續指，被告在背景報告中提及妻子並不知道自己的債務問題，二人在婚後仍維持各自財務獨立，被告亦會負擔單位的按揭，惟被告曾向妻子透露近年支付家用感到吃力，要求妻子一同分擔，妻子多次詢問被告原因，惟被告一直沒有告知妻子。報告中提及，被告沒有刑事定罪紀錄，與任職人力資源助理經理的妻子育有兩名子女，案發時尚欠高級督察郭俊希8萬元及下屬警員黃榮立1萬元。

稱遭銀行call loan向下屬借款或為對方構成壓力

劉官判刑時指，被告經審訊後被裁定罪成，被告在背景報告中維持庭上自辯時的說法，惟法庭早前已裁定不接納其證供，顯示被告沒有悔意。劉官續稱，被告向高級督察郭俊希訛稱銀行要求他即時償還按揭貸款，誘使郭借出13萬元，但被告尚欠8萬元未還。再加上，被告案發時是警員黃榮立的上司，負責分配及監督黃的工作，儘管沒有證據顯示被告濫用職權，惟被告向下屬借貸之舉有可能會對下屬構成壓力，案情具嚴重性，劉官念被告沒有定罪紀錄及大機會失去長俸，終判處被告監禁6星期。

被告沒有法律代表自行求情指，自己已還押14天，有深切的反省，在本案中「我都有做得唔好嘅地方」，明白自己令家人、共事的上司及同事失望，望能盡快重投社會及照顧家庭。

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涉謊稱遭銀行call loan等向同袍借款14萬 高級督察欺詐及接受利益兩罪成候懲

現年45歲被告鄧俊豪，被控於2023年11月12日至11月20日藉作欺騙，向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭俊希給予13萬元的貸款；及於2024年1月7日，身為訂明人員、即警務處高級督察，未得行政長官一般或特別許可而從下屬警員黃榮立獲得1萬元的貸款。

案件編號：KTCC2545/2024

法庭記者：黃巧兒