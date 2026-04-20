涉謊稱遭銀行call loan等向同袍借款14萬 高級督察欺詐及接受利益兩罪成候懲

44歲高級督察涉向同袍訛稱遭銀行要求即時償還按揭貸款，詐騙對方貸款13萬元，另向下屬警員表示家人患病須做手術，向他借貸1萬元，因而被廉署控告欺詐及訂明人員接受利益罪。經審訊後，裁判官劉淑嫻今於觀塘裁判法院裁定涉案高級督察兩項罪名成立，指他出庭自辯的說法矛盾，不合邏輯及強詞奪理。案件押後至5月5日判刑，以待索取背景報告，期間被告還押。

官認同兩證人誠實可靠

被告鄧俊豪，被控於2023年11月12日至11月20日藉作欺騙，向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭貸款，並意圖詐騙而誘使郭俊希給予13萬元的貸款；及於2024年1月7日，身為訂明人員、即警務處高級督察，未得行政長官一般或特別許可而從下屬警員黃榮立獲得1萬元的貸款。

控方在審訊中傳召了郭和黃作供，其中郭供稱被告案發時聲稱「因為有債務問題而要call loan」，郭因同情被告而借出共13萬元。被告批評郭的可信性，質疑郭稱2人沒有私交，郭怎會出於同情而借出10多萬元。劉官裁決時，不同意被告的說法，指若被告說法成立，那亦不會有慈善機構捐款的情況。劉官認為郭和黃作供清晰明確，盤問下沒有動搖，接納兩人為誠實可靠的證人。

高級督察郭俊希作供時稱，因同情被告而借出共13萬元。資料圖片

被告解釋矛盾不合邏輯

劉官又引述被告出庭自辯時，稱向郭借款時有表明物業業權與自己無關，又指因父親跌倒及懷疑自己患癌，或須施手術而向黃借款。但劉官認為其說法矛盾，不合邏輯且強詞奪理，當中就其父親受傷一事，被告並沒有證明父親傷勢的相片，被告又稱其父親不願去醫院治療，那被告憑甚麼估算醫療費用。

此外，被告稱案發時誤以為只要在30日內還清貸款，便毋須申請特別許可，而忽略了相關金額須在3000元限額內。劉官認為被告的說法難以置信，質疑被告怎會只注意到日期，卻沒有留意金額。而且廉署調查時在被告家中發現貸款記錄表，顯示被告曾向警方內部及在警署內工作的其他人士借貸，牽涉共13人；惟被告過去曾主動就接受防疫物品申請特別許可，故劉官認為被告是在說謊。

最終，劉官裁定被告欺詐及訂明人員接受利益罪名成立，被告今天沒有律師代表，案件押後至5月5日求情及判刑，以待索取背景報告，期間被告須還押。

廉署調查發現，被告口中稱遭某銀行Call loan，其實並無其事，而被告至今亦只向郭俊希歸還了5萬元。

案件編號：KTCC2545/2024

法庭記者：王仁昌