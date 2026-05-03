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五一黃金周｜旅議會：旅客自行組團行山露營難規管 同意存在灰色地帶

社會
更新時間：11:16 2026-05-03 HKT
發佈時間：11:16 2026-05-03 HKT

五一黃金周展開，大批內地旅客湧入香港，不少人前往近年獲「小紅書」熱捧的西貢郊野公園一帶，欣賞自然美景。鹹田灣及西灣湧現露營客，東壩更有人滿之患，垃圾及秩序問題引發關注。旅議會總幹事楊淑芬承認，對於有旅客或機構自行組團來港行山露營，確實存在灰色地帶，難以有效規管。

楊淑芬在電視節目《大鳴大放》表示，旅議會一直倡議以「團進團出」模式組織郊遊行程，認為無論對旅客體驗、人流控制，抑或整體管理都會更理想。但她強調，這需要多方配合，包括配額數量等細節，必須衡量利弊，與各持份者共同商討。

至於有旅客或機構自行組團來港行山露營，楊淑芬承認當中存在灰色地帶，較難規管，關鍵在於是否有人充當無牌領隊或導遊帶團。她重申，旅議會已與旅監局、入境處等部門開會，商討加強打擊非法黑工，並認為相關工作初見成效。

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