五一黃金周︱漁護署總結首日各主要景點情況 共發逾300口頭勸喻 整體秩序、衞生良好

昨日（5月1日）是內地勞動節長假期第一日，漁護署按管理計劃於各主要景點進行巡邏、宣傳教育，加強設施的清潔及管理，增派人員於熱門營地提醒遊人露營及親海禮儀及守則。

1.西貢東壩 : 5,700人次到訪 一度實施人流管制措施 整體秩序良好

漁護署於黃金周期間增派人手巡邏及執法，並加強宣傳教育，提醒訪客注意行山安全，亦應用科技，在破邊洲觀景台上空監察及廣播，提醒遊人切勿跨過圍欄。

西貢東壩一帶昨日約有5,700人次到訪，人流狀況一度達到非常繁忙，漁護署於早上11時至下午3時於破邊洲觀景台實施人流管制措施，人員於山徑出入口及觀景台維持秩序及管理人流，遊人均配合現場工作人員的指示耐心等候，整體秩序良好。

2. 西貢東郊野公園露營地點 : 約1100帳篷 秩序、衞生情況良好

漁護署按計劃加強西貢營地一帶的清潔及垃圾處理工作，加派人員日夜巡邏及駐守鹹田灣營地、西灣營地及浪茄灣營地，除向露營人士加強宣傳教育露營禮儀及守則，亦對違規行為進行執法。漁護署亦以無人機同閉路電視系統協助監察營地情況。

據現場人員觀察，昨晚西貢浪茄灣營地、西灣營地同鹹田灣營地一共約有1100個帳篷。露營人數較多，但昨晚至今天早上，各露營地點的秩序及衞生情況良好，現場情況與計劃預計的情況相若。

3.西貢橋咀洲 : 人流達3,000人 發出300次口頭勸喻

漁護署按計劃執行各項措施，包括安排人員於海岸及熱門浮潛位置加強巡查，並聯同世界自然基金會香港分會(WWF)進行宣傳教育，提醒遊人遵守「珊瑚友善路線」，以免誤踏珊瑚，亦不應餵飼及採集海洋生物 。漁護署亦以無人機監察島上訪客活動情況。此外，漁護署聯同警務處、海事處及食環署展開聯合巡邏，維持秩序及提醒訪客切勿亂拋垃圾。

昨日（5月1日）上島人流比預期多，約3,000人，漁護署已作即時調配，增派前線人手，島上人流秩序大致良好。於橋咀洲巡邏期間，現場人員共向遊人發出約300次口頭勸喻。

4.大嶼山水口 : 約1,000人到訪 發出約40次口頭勸喻

漁護署繼續聯同香港海洋公園保育基金，於水口進行公眾教育活動，包括設置教育攤位，向遊客分享保護馬蹄蟹及海岸環境的資訊；亦於沙坪巡邏及派發保育宣傳單張。漁護署更利用人流計數器及無人機，監察沙坪的訪客流量。

昨日水口有多批遊客到訪，合共約1,000人，人流比預期多，整體秩序良好。現場人員於巡邏期間共向遊人發出約40次口頭勸喻。

漁護署會繼續密切監察各主要景點未來數日情況，並執行所有管理措施至黃金周完結。

圖片:漁護署fb

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