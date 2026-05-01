五一黃金周｜西貢東壩迫爆 麥理浩徑人流不絕 破邊洲實施人流管制

五一黃金周開始，截至今日(5月1日)上午10時，已經有7.6萬名內地訪客人次訪港。近年大受歡迎的西貢東壩或麥理浩徑一帶的效野公園亦有大批旅客到訪，根據漁護署的網頁12時的資料，現時的人流非常繁忙，人數達1000人或以上。 破邊洲現正實施人流管制措施，漁護署呼嘯旅客妥善規劃行程，預留充裕交通時間。

近年不少內地旅客來港喜歡深度遊，來港會到麥理浩徑徒步。五一黃金周伊始，不少內地旅客來港第一站便到西貢萬宜水庫的東壩作為起點，展開他們的徒步之旅。根據新界東南立法會議員方國珊的影片，東壩出現長長的的士車龍，亦有不少職員協助人流管制措施。

根據小紅書的圖片及視頻，只見大批的士駛進東壩，形成一條長長的車龍；而北潭涌巴士站亦有長長的人龍等候巴士前往東壩，但相片亦可以見到有不少小巴正在等候旅客上車。不少人徒步麥理浩徑，只見人龍連綿不絕，蜿蜒隨著路徑上山。

警方亦在西貢東壩實施特別交通管制，道路只可單程行駛，的士進入後需要十五至二十分鐘，才可原路返回。小巴站有足夠車輛搭載乘客，營辦商指，已經加強服務應付乘客需求。