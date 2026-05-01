Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黃金周｜西貢東壩迫爆 麥理浩徑人流不絕 破邊洲實施人流管制

社會
更新時間：13:30 2026-05-01 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-01 HKT

 五一黃金周開始，截至今日(5月1日)上午10時，已經有7.6萬名內地訪客人次訪港。近年大受歡迎的西貢東壩或麥理浩徑一帶的效野公園亦有大批旅客到訪，根據漁護署的網頁12時的資料，現時的人流非常繁忙，人數達1000人或以上。 破邊洲現正實施人流管制措施，漁護署呼嘯旅客妥善規劃行程，預留充裕交通時間。

 近年不少內地旅客來港喜歡深度遊，來港會到麥理浩徑徒步。五一黃金周伊始，不少內地旅客來港第一站便到西貢萬宜水庫的東壩作為起點，展開他們的徒步之旅。根據新界東南立法會議員方國珊的影片，東壩出現長長的的士車龍，亦有不少職員協助人流管制措施。

根據小紅書的圖片及視頻，只見大批的士駛進東壩，形成一條長長的車龍；而北潭涌巴士站亦有長長的人龍等候巴士前往東壩，但相片亦可以見到有不少小巴正在等候旅客上車。不少人徒步麥理浩徑，只見人龍連綿不絕，蜿蜒隨著路徑上山。

警方亦在西貢東壩實施特別交通管制，道路只可單程行駛，的士進入後需要十五至二十分鐘，才可原路返回。小巴站有足夠車輛搭載乘客，營辦商指，已經加強服務應付乘客需求。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
緬甸再現超級詐騙園區 內媒：擁水上世界高卡車場極盡奢華
即時國際
5小時前
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
江美儀《試真D》內地探店太敢言 自爆曾憂人身安全 吳業坤連環失禮行為遭拍擋鄙視
影視圈
18小時前
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
曾遭美定罪前哈佛教授 轉戰深圳領軍腦機研發
即時中國
2小時前
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法 「距離深圳越遠 抗跌力越高」
財經KOL兩年前2600萬低位買樓 分享兩大投資心法「距離深圳越遠 抗跌力越高」
樓市動向
8小時前
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
星島申訴王｜深水埗驚現「碰瓷Running Man」 無故硬撼車頭玻璃 司機爆後續發展
申訴熱話
7小時前
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
翁虹豪宅曝光極盡奢華客廳寬敞 巨型吊燈閃耀大理石地板 簡約通透設計甚具空間感
影視圈
2026-04-30 11:00 HKT
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
「發嫂」陳薈蓮無濾鏡展真實狀態 內地網民質疑曾做醫美 被指撞樣日本首相高市早苗
影視圈
5小時前
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-30 13:33 HKT
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
深圳交警嚴查乘客佩戴安全帶 港人見證大巴乘客即場收罰單 違規最高罰¥500？
旅遊
5小時前