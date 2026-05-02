五一黃金周｜鹹田灣及西灣營地有人非法生火? 漁護署 : 已主動提醒小心用火 一人亂拋垃圾遭罰款$3000

近年不少內地旅客受「小紅書」分享香港郊野美景影響，假期湧入西貢鹹田灣及西灣一帶露營，令營地超負荷運作，垃圾滿地、非法生火等破壞環境行為，造成嚴重「露營之亂」。漁護署發言人回應時，內地勞動節黃金周期間，該署已按管理計劃加派人員日夜巡邏及駐守西貢東郊野公園內的熱門露營地點，包括鹹田灣營地等，並利用無人機及閉路電視系統等科技協助監察及評估有關營地的使用情況。

一人隨處棄置垃圾 遭發定額罰款通知書

昨日（5月1日）晚上巡邏期間，該署人員在鹹田灣營地發現有個別露營人士生火煮食，已主動提醒有關人士小心用火及保持環境清潔，以及向一名涉及隨處棄置垃圾的違規人士採取執法行動。

5月1日晚上兩個營地共借出5個小型爐火架

此外，在4月30日至5月6日期間，漁護署除有員工及承辦商在營地外，亦試行在鹹田灣及灣仔營地為露營人士提供小型爐火架借用服務，期望與露營人士共同保持營地環境潔淨。該署在5月1日晚上兩個營地共借出5個小型爐火架。

四個大型垃圾筒 只有其中兩個滿溢

就鹹田公廁外的垃圾收集情況，該署留意到設置在該處的四個大型垃圾筒，只有其中兩個滿溢，另外兩個則仍有充裕空間收集垃圾，該署職員及承辦商會提醒露營人士善用營地的垃圾收集設施，並將垃圾包好才丟棄，以免引起環境衞生問題或吸引野生動物滋擾。

黃金周假期期間，該署會繼續加強鹹田灣營地等熱門地點的巡邏、宣傳教育及執法等工作，以確保郊野環境清潔及保護自然生態。

西貢鹹田灣的沙灘範圍位於西貢東郊野公園內，是該署指定的露營地點(即鹹田灣營地）。根據《郊野公園及特別地區規例》( 第208A章），在郊野公園及特別地區範圍， 露營人士可在指定露營地點 （包括鹹田灣營地 ）內生火或用火，惟需格外小心，避免影響周邊植被或對其他遊人造成危險。

雖然郊野公園的戶外範圍（ 包括鹹田灣營地 ）並非法定禁煙區，惟吸煙人士應妥善處理煙蒂，保持郊野環境清潔。任何人在郊野公園隨處棄置垃圾（包括煙蒂），可被檢控或被處定額罰款3,000元。