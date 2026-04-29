北角長康街貨車溜前撞燈柱致一傷 司機否認危駕 辯方指被告當時已下車非駕駛不符控罪元素

一輛貨車去年6月於北角長康街與英皇道交界，疑失控溜前直撞燈柱，導致乘客腳部受傷。47歲貨車司機否認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，今於東區裁判法院開審。汽車檢驗主任作供指，涉案貨車手掣拉盡為9格，測試發現在下斜時只需拉5格便可停定而不溜前。辯方陳詞指，被告於案發時並非正在駕駛，他明顯在尾板上落貨，故動作性質不滿足控罪元素。案件今午續審。

被告被指危駕導致其父被夾於車頭至腳掌裂開

被告鄧波，報稱貨車司機，被控於2025年6月15日，在香港長康街與英皇道交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致梁耀基身體受嚴重傷害。被告今由大律師黃雋文代表。

承認事實指案發當日約晚上9時14分，被告駕駛手動檔的涉案貨車並停泊在長康街左線，事主即被告的父親是車上唯一乘客。被告煞車、置於空檔及拉手掣，當時未有關掉引擎，之後被告打開尾板上落貨物。事主到車頭，突然間貨車向前移動，被告數次嘗試跳上司機位但不成功。事主亦嘗試扭重軚盤，貨車撞上燈柱後停止。

消防到場後發現事主被夾在車頭及乘客位之間，其左小腿變形及腳掌裂開，消防取掉車匙並見手掣呈拉起狀態。事主被送往醫院治理，他的左腳脛骨骨幹骨裂及左腳姆指撕裂。檢驗車輛發現手掣仍有3格才拉盡。被告在警誡下表示有拉手掣，但有可能無接盡。

辯方指案發時被告已下車行為與駕駛無關不符控罪元素

控方傳召運輸署二級汽車檢驗主任楊偉亨，他分別於去年6月16日及6月19日檢驗涉案貨車。楊描述曾在一個斜台上檢驗貨車，進行制動測試，發現貨車的煞車制動效能合格，而手掣的制動效能只要在斜台上能停定便算合格。楊另表示貨車手掣拉盡為9格，在下斜、尾板打開的情況下，手掣拉至第5格時貨車便靜止在斜台上，不再溜前。而在上斜的情況下，則需拉至6格。楊在盤問時，確認拉至6格的煞車力度比5格更強；以及他在熄掉引擎後可以打開尾板。

控方舉證完畢，辯方中段陳詞指被告案發時早已下車到尾板上落貨，其行為與駕駛無關，不符合控罪元素。辯方引用案例指駕駛的定義需考慮司機停車的原因，而被告當時停車是為了上落貨，而非駕駛。雖無證據顯示確實停車的時間，但辯方指被告在尾板上落車已有一段時間，期間無返回駕駛倉，因此被告明顯不是正在駕駛。

辯方另指，證據及驗車主任的供詞均顯示當時手掣已拉至6格，測試反映只需5格便可停定。辯方認為控方無證據解釋貨車當日為何溜前，以及將事件聯繫至被告。

案件編號：ESCC3119/2