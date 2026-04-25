Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾｜宏昌閣有居民全屋盡毀  哽咽：同吐露港海景say個拜拜

社會
更新時間：14:53 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:53 2026-04-25 HKT

大埔宏福苑發生火災至今近5個月，居民於周一（20日）起安排分批上樓。今日（25日）宏仁閣及宏昌閣居民繼續上樓執拾。有自出生起居住在宏昌閣28年的居民表示，單位在火災中完全燒毀，坦言此行是為與家園作最後告別，「好好say 個拜拜」，更特意拍下以往因大維修而未好好欣賞的海景，稱「影到就盡影啦」。

屋內「total loss」

住在宏昌閣13樓的朱先生表示，今日與哥哥、母親及舅父一行四人返回單位，但因單位鄰近起火點，屋內已「total loss」，幸好母親情緒尚算穩定。他指家人只找到少量被水浸過的金器和現金，而自己的筆記本電腦等物品已燒剩殘骸，故未有帶走。

拾回錶面殘骸留記念

朱先生坦言，財物可以再買，但充滿回憶的照片「沒了就真的沒了」，感到最為不捨。最後他只帶走一隻燒剩錶面的手錶，他解釋，這隻手錶是數年前給自己的禮物，對他有特別價值，事發當日因上班才沒有帶在身上，即使手錶已燒毀，但仍希望拾回殘骸留作紀念。

他稱自出生起便居於該單位，至今已28年，「我哋屋企應該係第一批抽到籤，然後搬進去住嘅」，他坦言家中滿載父母結婚、自己出生、以至父親離世等重要回憶。他表示，與這間住了20多年的房子告別，臨走前心情十分複雜，「話晒都住咗廿幾年呀嘛」，但早前已收到消息知悉單位損毀嚴重，因此早有心理準備。

需要時間平復心情

對於家園化為烏有，他坦言需要時間平復心情，預料日後「應該唔會再上去」，哽咽道「今日就好好say 個拜拜」。他續稱，「喺呢度廿幾年，你話係唔係可以即刻改變，即刻『喔，你搬到其他地方住啊』，就可以搞得掂啲心情，我覺得就比較困難」。

他提及今日特意拍下照片留念，特別窗外面向吐露港海景。他指單位正對著海，但「因為之前大維修都無見過個海，無見過陽光。」反而在發生火災後，沒有遮掩可以看到海景，「影到就盡影啦」。

記者：李健威
攝影：陳浩元

相關新聞：

宏福苑執拾｜宏仁閣夫婦泣別家園 中風伯伯潸然落淚 妻嘆：越臨近執嘢越焦慮 噚晚發夢就係掘嘢

宏福苑執拾｜居民有信心徒步25層上樓 憂財物失竊盼拾回相片：好貪心咩都想攞

宏福苑執拾｜6旬伯伯準備護膝手杖上樓 拒向單位告別：基本上我都唔捨得

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
20小時前
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
21小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
22小時前
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
影視圈
4小時前
六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮 ​
六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
2026-04-24 13:22 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
21小時前
李連杰健康狀況急轉直下？面色發黑現身星洲法會  曾被傳「換心回春」後容光煥發
李連杰健康狀況急轉直下？面色發黑現身星洲法會  曾被傳「換心回春」後容光煥發
影視圈
6小時前
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
影視圈
23小時前