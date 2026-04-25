宏福苑執拾｜宏昌閣有居民全屋盡毀  哽咽：同吐露港海景say個拜拜

大埔宏福苑發生火災至今近5個月，居民於周一（20日）起安排分批上樓。今日（25日）宏仁閣及宏昌閣居民繼續上樓執拾。有自出生起居住在宏昌閣28年的居民表示，單位在火災中完全燒毀，坦言此行是為與家園作最後告別，「好好say 個拜拜」，更特意拍下以往因大維修而未好好欣賞的海景，稱「影到就盡影啦」。

屋內「total loss」

住在宏昌閣13樓的朱先生表示，今日與哥哥、母親及舅父一行四人返回單位，但因單位鄰近起火點，屋內已「total loss」，幸好母親情緒尚算穩定。他指家人只找到少量被水浸過的金器和現金，而自己的筆記本電腦等物品已燒剩殘骸，故未有帶走。

拾回錶面殘骸留記念

朱先生坦言，財物可以再買，但充滿回憶的照片「沒了就真的沒了」，感到最為不捨。最後他只帶走一隻燒剩錶面的手錶，他解釋，這隻手錶是數年前給自己的禮物，對他有特別價值，事發當日因上班才沒有帶在身上，即使手錶已燒毀，但仍希望拾回殘骸留作紀念。

他稱自出生起便居於該單位，至今已28年，「我哋屋企應該係第一批抽到籤，然後搬進去住嘅」，他坦言家中滿載父母結婚、自己出生、以至父親離世等重要回憶。他表示，與這間住了20多年的房子告別，臨走前心情十分複雜，「話晒都住咗廿幾年呀嘛」，但早前已收到消息知悉單位損毀嚴重，因此早有心理準備。

需要時間平復心情

對於家園化為烏有，他坦言需要時間平復心情，預料日後「應該唔會再上去」，哽咽道「今日就好好say 個拜拜」。他續稱，「喺呢度廿幾年，你話係唔係可以即刻改變，即刻『喔，你搬到其他地方住啊』，就可以搞得掂啲心情，我覺得就比較困難」。

他提及今日特意拍下照片留念，特別窗外面向吐露港海景。他指單位正對著海，但「因為之前大維修都無見過個海，無見過陽光。」反而在發生火災後，沒有遮掩可以看到海景，「影到就盡影啦」。

記者：李健威

攝影：陳浩元

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