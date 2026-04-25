宏福苑執拾｜宏仁閣夫婦泣別家園 中風伯伯潸然落淚 妻嘆：越臨近執嘢越焦慮 噚晚發夢就係掘嘢
更新時間：13:02 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-25 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-25 HKT
大埔宏福苑火災發生至今超過4個月，今日（25日）是居民分批上樓的第6日。住在宏仁閣26樓的陳生陳太與家人同行，夫婦倆在樓下公園與家園道別，由年輕親友上樓代勞執拾。陳太發愁稱「越臨近執嘢越焦慮，雖然我唔使上樓，但噚日成晚發夢就係掘嘢」。一旁的陳生因中風而失去活動及說話能力，但也不禁潸然落淚。
居民冀返家尋回具紀念價值物品及金器
陳太表示，其丈夫自火災後情緒一直非常憂鬱。她憶述火災當日與丈夫正在酒樓，驚聞火警後丈夫「一直喊到而家」。她形容，越接近重返舊居的日子，越感到焦慮不安，甚至夢中亦在收拾物品。甚至見到同行朋友準備上樓時「都已經忍唔住眼紅紅」。她希望能返回單位，尋回具紀念價值的物品及金器，但更重要是「同間屋道別」。
陳太特別感謝傳媒報道，讓她感到有許多「同路人」同行，有助紓解情緒。她亦提到，幸運遇到充滿熱誠、經驗豐富的社工，主動為他們處理許多事務，提供極大的心靈支持，讓他們感到安心。
據現場資訊，截至下午1時，宏仁閣共有43戶161位居民上樓；宏昌閣共21戶75位居民上樓執拾。宏仁閣上午上樓居民已全部離開；而宏昌閣則仍有少量居民未離開。
記者：李健威
攝影：陳浩元
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