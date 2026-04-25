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宏福苑執拾｜居民有信心徒步25層上樓 憂財物失竊盼拾回相片：好貪心咩都想攞

社會
更新時間：12:38 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:38 2026-04-25 HKT

大埔宏福苑火災發生至今超過4個月，周六（4月25日）是居民分批上樓的第6日。居於宏仁閣25樓的溫女士表示，回家首要任務是取回相片、文件等重要物品，亦稱自己「平時有做開運動」，有信心走25層樓梯回家。

居民憂心財物被盜 盼取回重要物品

溫女士表示，回家後會先檢查屋內有否被盜竊的痕跡，「都驚畀人偷嘢」，雖然據知單位未被火燒，但仍然最關心單位內部情況。被問及想拿回甚麼物件，她稱「好貪心，咩都想攞」，執拾時會優先拿取相片、文件。

一手業主感不捨 稱有信心行25層樓

溫女士坦言對於可能要告別居所都感到「好唔捨得」，特別自己作為一手業主，直至近一兩個月心情才稍為平復，只想「一路行向前」。

對於需要步行25層樓梯才能返抵住所，她表示自己平時有運動習慣，因此「都有信心應付」。

另一名居於27樓的賴小姐則和家人一同前來，表示打算返回單位可以取回屋內財物，主要是「金器等貴重物品」，惟未知屋內情況。

記者：李健威

攝影：陳浩元

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