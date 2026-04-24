居屋、綠置居、白居二2025｜4.30同步接受申請 最平7.5萬可做業主 一文睇清申請資格、各屋苑地點及呎價

香港房屋委員會宣布，新一期「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，將由4月30日上午8時至5月20日晚上7時，同步接受合資格人士申請，為期3個星期。「居屋2025」和「綠置居2025」推售近8,000個單位，售價介乎約150萬至480萬元，綠表最平7.5萬元可上車。

房委會亦積極全力配合政府公布的大埔宏福苑長遠居住安排方案，在「居屋2025」和「綠置居2025」中，預留2,000個單位，以「特設銷售計劃」形式，供已出售業權的宏福苑業主選購。

公眾昨日（23日）起，可於「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」指定網站，瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介。此外，樂富房委會客戶服務中心、觀塘綠置居售樓處，以及房委會轄下各屋邨辦事處等地點，亦有印刷本供市民索取。《星島頭條》整合申請詳情，讓你一文了解具體安排。

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居屋2025｜推售5新盤近7000伙 7折定價150萬入場

「居屋2025」將推售5個新發展項目，提供接近7,000個單位。單位分布於啟德啟陽苑、錦田匯熙苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑及東涌裕豐園。單位實用面積介乎約26.1平方米至約52.0平方米（約281平方呎至約560平方呎）。當中約25%為實用面積介乎443至560平方呎的大單位，超過一半單位將採用「開門見光」新設計，優化空間使用。

今期居屋以評定市值的7折定價，折扣率為30%。5個新發展項目單位售價介乎約150萬至480萬元。按5%首期計算，只要7.5萬即可做業主。

重售單位方面，涉及啟德啟欣苑、啟悅苑及啟盈苑；觀塘安秀苑、安樺苑、安麗苑、安楹苑及安柏苑；馬頭角冠山苑；將軍澳昭明苑；屯門兆翠苑；元朗朗天苑，以及東涌裕興苑。重售單位數目可能會有變動，最終可出售的單位名單，將於開始揀樓前公布。

發展項目

/位置 實用面積*

(約) 推售單位數目 發展項目

單位總數 售價幅度

（約） (平方米) (平方呎) 匯熙苑

錦田南

錦羲路^ 26.1 – 27.5 281 – 296 245 285 180 - 345萬元 34.8 – 36.1 375 – 389 455 525 41.2 – 41.7 443 – 449 120 150 總數： 820 960 裕豐苑

東涌

匯東街^ 26.1 – 27.4 281 – 295 392 412 150 - 340萬元 34.9 – 36.7 376 – 395 1,039 1,119 42.6 – 46.4 459 – 499 447 487 總數： 1,878 2,018 朗風苑

屏山

朗風街^ 27.3 294 28 38 169 - 339萬元 36.0 – 37.8 388 – 407 1,057 1,127 45.7 – 47.1 492 – 507 645 705 總數: 1,730 1,840 啟陽苑

啟德

沐和街^ 26.1 – 27.7 281 – 298 410 680 219 - 480萬元 34.8 – 36.5 375 – 393 480 800 43.1 – 45.5 464 – 490 200 360 總數： 1,090 1,840 影輝苑

將軍澳

影業路^ 26.3 – 27.1 283 – 292 456 516 168 - 423萬元 35.0 – 37.3 377 – 401 640 740 41.5 – 52.0 447 – 560 312 372 總數： 1,408 1,628 合計： 6,926 8,316

備註:

* 個別單位的實用面積有待確定。

^ 街道名稱待定。

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綠置居2025｜九龍灣盛緻苑推逾800伙 6折出售入場費168萬起

「綠置居2025」推售位於九龍灣的新發展項目盛緻苑，提供逾800個新單位，單位實用面積介乎約26.0平方米至約43.6平方米（約280平方呎至約469平方呎），當中約22%為447至469平方呎的大單位。

「綠置居2025」折扣率定為評定市值的40%，即相當於以6折出售，單位售價介乎約168萬至354萬元。最平單位168萬，按首期5%計算，8.4萬即可做業主。

此外，「綠置居2025」亦會推售新一批租置計劃回收單位。39個租置計劃屋邨的所有未售單位，定價介乎約16萬至137萬元，折扣率為評定市值折減79%至83%。最終售價幅度將取決於是次銷售計劃實際推售的單位。

發展項目

/位置 實用面積*

(約) 推售單位數目 發展項目

單位總數 售價幅度

（約） (平方米) (平方呎) 盛緻苑

九龍灣

宏照道^ 26.0 – 27.1 280 – 292 196 336 168 - 354萬元 34.9 – 37.0 376 – 398 472 792 41.5 - 43.6 447 - 469 189 339 合計： 857 1,467

備註:

* 個別單位的實用面積有待確定。

^ 街道名稱待定。

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申請日期及時間

「居屋2025」及「綠置居2025」預計分別於今年第四季及今年第三／四季開始選樓。同時，房委會推出多項新措施，包括為青年申請者增加抽籤機會、增加「白居二」配額等。

申請日期： 2026年4月30日（上午8時）至5月20日（晚上7時）

攪珠日期： 2026年第二季

揀樓日期：

綠置居2025：預計2026年第三／四季

居屋2025：預計2026年第四季

白居二批准信： 預計2026年第四季發出

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由4月23日開始，公眾可於房委會／房屋署分別為「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」設立的指定網站瀏覽或下載申請表、申請須知及售樓資料簡介／單張。

公眾亦可於同日起，在辦公時間內到樂富房委會客戶服務中心（客務中心）、觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處（綠置居售樓處）、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處、香港房屋協會轄下各出租屋邨辦事處及各區民政諮詢中心索取印刷本。

樂富房委會客戶服務中心：九龍橫頭磡南道3號（近港鐵樂富站A出口）

觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處：九龍觀塘開源道33號建生廣場1樓（較近港鐵觀塘站B3出口）

由4月23日開始至5月20日，樂富客務中心將會提供「居屋2025」下的居屋發展項目銷售展覽及「白居二2025」相關資料。觀塘綠置居售樓處則將設有「綠置居2025」下的綠置居發展項目及租置計劃屋邨銷售展覽。詳情亦可瀏覽指定網站。

房委會綠置居銷售小組辦事處的資料展覽廳：九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓（較接近港鐵觀塘站B3出口）

開放日期及時間：4月23日至5月20日，每日上午8時至晚上7時（包括星期六、日及公眾假期）

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鼓勵市民循房屋階梯上進上流措施

「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」將落實一系列鼓勵市民循房屋階梯上進上流的措施，包括：

協助青年向上流動：選擇參加「青年計劃（居屋）」的40歲以下白表青年家庭及青年一人申請者會獲分派多一個抽籤號碼；

增加申請者成功購買單位的機會：向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者分派多一個抽籤號碼，居屋和綠置居將會分開計算；

鼓勵公屋租戶購買資助出售單位：綠表與白表申請者的配額比例由40：60調整至50：50；

鼓勵業主循置業階梯向上流動：新推售資助出售單位於公開市場出售限制的年期，由首次轉讓日期起計15年，縮短至10年；

增加「白居二」配額：「白居二」配額再增加1,000個至7,000個，其中2,000個配額會撥予40歲以下的青年申請者，而其餘5,000個則屬一般配額。

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受公屋清拆計劃影響的租戶，包括華富邨華安樓、華樂樓、華昌樓、華泰樓和華建樓；彩虹邨碧海樓、金碧樓和丹鳳樓；馬頭圍邨洋葵樓和水仙樓；以及西環邨，若選擇購買資助出售單位以代替入住公屋，可在「居屋2025」及「綠置居2025」較其他申請者優先選樓。

房委會為「居屋2025」及「綠置居2025」下參加「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者分別設定2,800個新居屋單位配額和350個新綠置居單位的配額（即新推售單位總數的約40%），供合資格申請者攪珠和優先選樓。

凡有嬰兒於2023年10月25日或以後出生的資助出售單位銷售計劃家庭申請者，而有關子女在「居屋2025」申請截止日期時為3歲或以下；或在申請截止當日已懷孕滿16周的家庭成員，均符合申請資格。

另外，為讓一人申請者有合理機會購買單位，房委會亦在「居屋2025」及「綠置居2025」下的一人申請者設定700個新居屋單位配額和100個新綠置居單位配額（即新推售單位總數的約10%）。

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