居屋2025｜東涌裕豐苑或享大嶼山海景 150萬上車做業主 惟交通配套不足？即睇呎價/交通/校網
發佈時間：07:30 2026-01-07 HKT
【居屋2025/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑】房委會公布「居屋2025」，共推出5個新建屋苑，分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，合共提供8,361個單位，預計2026年第二季開始接受申請。本期居屋繼續以市價七折定價，售價約為150萬至480萬元，平均售價約278萬元。單位實用面積介乎約281至560平方呎，當中約2成半為大單位（443至560平方呎）。
居屋2025．裕豐苑︱中高層北向單位或可享海景
居屋2025 ‧ 五大新屋苑面積、伙數、售價
居屋2025．裕豐苑︱東涌東站2029年通車 現依賴苑外巴士接駁
居屋2025．裕豐苑︱區内配套成熟
居屋2025．裕豐苑︱區内僅9所中學 無一屬band 1組別
居屋2025．裕豐苑︱中高層北向單位或可享海景
位於東涌103區的裕豐苑提供2018個單位，為同期最多；價錢則為150萬元至340萬元，平均呎價約 $6,240，同期最低。項目關鍵日期為2027年9月30日，樓花期較短。預計中高層北向單位，有機會可享開揚全景，飽覽機場、港珠澳大橋及大嶼山北岸海景；其他面向則相信以樓景為主。
- 伙數：2018伙
- 實用面積：281呎至499呎
- 單位分佈：76%為中小型單位（281呎至395呎）、24%為大單位（459呎至499呎）
- 售價：150萬元至340萬元
- 關鍵日期：2027年9月30日
相關新聞：居屋2025攻略｜啟德/將軍澳/元朗等5大屋苑地點、售價、申請資格一文睇！
|發展項目
/位置
|實用面積\\\*
(約)
|單位數目
(佔單位總數的百分比)
|售價範圍
(約)
|預計
關鍵日期#
|(平方米)
|(平方呎)
|匯熙苑
錦田^
|26.1 – 27.5
|281 – 296
|285 (30%)
|180萬元
–
345萬元
|2027年
8月31日
|34.8 – 36.1
|375 – 389
|525 (55%)
|41.2 – 41.7
|443 – 449
|150 (15%)
|總數:
|960
|裕豐苑
東涌
匯東街
|26.1 – 27.4
|281 – 295
|412 (20%)
|150萬元
–
340萬元
|2027年
9月30日
|34.9 – 36.7
|376 – 395
|1 119 (56%)
|42.6 – 46.4
|459 – 499
|487 (24%)
|總數:
|2 018
|朗風苑
屏山
朗風街
|27.3
|294
|38 (2%)
|169萬元
–
339萬元
|2028年
7月31日
|36.0 – 37.8
|388 – 407
|1 127 (60%)
|45.7 – 47.1
|492 – 507
|705 (38%)
|總數:
|1 870
|啟陽苑
啟德
沐和街
|26.1 – 27.7
|281 – 298
|680 (37%)
|219萬元
–
480萬元
|2028年
10月31日
|34.8 – 36.5
|375 – 393
|800 (43%)
|43.1 – 45.5
|464 – 490
|360 (20%)
|總數:
|1 840
|影輝苑
將軍澳
影業路
|26.3 – 27.1
|283 – 292
|516 (32%)
|168萬元
–
423 萬元
|2028年
12月31日
|35.0 – 37.3
|377 – 401
|740 (45%)
|41.5 – 52.0
|447 – 560
|372 (23%)
|總數:
|1 628
|「居屋2025」新推售居屋單位總數:
|8 316
備註:
\\\* 個別單位的實用面積有待確定。
# 「關鍵日期」是指發展項目在遵照經批准的建築圖則的情況下在各方面均屬完成的日期。
^ 街道名稱待定。
居屋2025．裕豐苑︱東涌東站2029年通車 現依賴苑外巴士接駁
裕豐苑坐落於臨海地段，位置在去年推出的居屋項目裕興苑的西南方。苑外設有「匯東街」巴士站，居民可搭乘大嶼山巴士37A路線前往東涌港鐵站，車程約10至12分鐘，該路線班次約為每15分鐘一班。
東涌綫延綫東涌東段工程於2023年5月動工，主要包括於東涌東填海區興建東涌東站，以及建設約1.2公里的新鐵路路段及進行路軌改道工程，以將新車站連接至現有東涌綫路軌，預計2029年竣工。粗略估計，裕豐苑至港鐵東涌東站步程約17分鐘。
據房委會文件，東涌東站啟用後，乘搭港鐵前往九龍站及中環站的車程分別需時28分鐘及38分鐘。相比其他路面交通工具，港鐵預計可節省近21分鐘的出行時間，將顯著提升交通效率。區内亦將興建一段連接東涌擴展區與北大嶼山公路的P1道路，增加對外公路連接。
居屋2025．裕豐苑︱區内配套成熟
裕豐苑自設多元休憩設施（遊樂場、園景平台）、停車場（共201個車位）及籃球場等，並有約5,400平方呎零售空間滿足日常需求，另有幼稚園、長者鄰舍中心、綜合家居照顧服務隊等社區設施。屋苑步行5至8分鐘可至迎東商場，提供超市、食肆、冷氣濕街市等；乘巴士約10分鐘則可達東薈城（citygate）。
未來區內將發展12公里海濱長廊、單車徑、中央綠園等休憩用地。區內康樂設施齊全，包括東涌北公園（設滑板場、寵物公園）及完善單車網絡，可沿海騎行至市中心或欣澳。東涌區亦備有醫院、圖書館、體育館等公共設施，且鄰近迪士尼樂園、昂坪360等景點。
居屋2025．裕豐苑︱區内僅9所中學 無一屬band 1組別
東涌東屬離島區98校網，僅有10間小學。位於映灣園的嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學，以及位於逸東邨的東涌天主教小學，能提供一條龍升學服務。另外，位於東涌市政大樓附近的靈糧堂秀德小學，以及位於逸東邨救世軍林拔中紀念學校亦是區内較受歡迎選擇。
東涌東中學校網屬離島區，減去將與鄧肇堅維多利亞官立中學合併的長洲管理中學，區内僅餘9所中學，且並無學校位列Band 1組別，當中包括2所直資中學、6所資助中學，另有一所私立國際學校，即智新書院。以東涌區內為例，有BAND 2英中保良局馬錦明夫人章馥仙中學、及直資的港青基信書院，另亦有中中BAND2，例如黃楚標中學、可譽中學、靈糧堂怡文中學等。
