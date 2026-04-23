涉與未滿16歲少年非法肛交 事主不作供兩男獲不提證供起訴

未滿16歲少年前年在交友應用程式認識兩名男子，被分別帶到地盤及沙田某屋苑進行非法肛交，少年與母親爭吵時揭發事件。涉案50歲南亞裔男子及34歲男子，被控與年齡在16歲以下男子作出同性肛交等共4罪，原訂今於區域法院進行審訊。控方指由於事主有自殺傾向，不想重提舊事故不會出庭作供，控方不提證供起訴，2人獲判無罪。辯方申請訟費指不應依賴精神狀況不穩的事主證供，法官陳廣池指所有性罪行受害者均備受精神壓力，並不代表他們的證供不可靠。

兩被告共被控4罪

被告依次為50歲JAHANGIR ADIL，及34歲童富涵，2人各被控一項與年齡在16歲以人下的男子作出同性肛交罪，及一項與年齡在16歲以下的男子作出嚴重猥褻行為罪。控罪指，JAHANGIR ADIL在2022年4月1日至6月30日期間某日，在土瓜灣馬頭圍道56號一個建築地盤，與年齡約13歲的男子X作出肛交；以及在2022年5月1日至6月30日期間某日於同地，與年齡約13歲的男子X作出嚴重猥褻行為。

童富涵則被控於2024年8月15日，在沙田車公廟路18號柏傲莊某室，與年齡15歲的男子X作出肛交；以及在同日同地與X作出嚴重猥褻行為。

官為社會公義令讀出控方案情

控方表示事主X因事件而發展出自殺傾向，為了保護精神健康，X不想再次複述事件，決定不出庭作供。控方因此不提證供起訴兩名被告，二人庭上均否認控罪，法官宣布二人無罪。

法官其後提及一般庭上不會讀出案情，但本案性質特殊，為了社會公義（Public Justice），法官希望讀出案情以讓警方作進一步調查。

一被告申訟費指控方不應依賴事主證供起訴

庭上讀出的案情指，事主X與母親爭吵期間提及自己是同性戀，並曾與男性發生性行為。母親報警處理，X在錄影會面中表示在交友應用程式上認識兩名被告，JAHANGIR ADIL曾帶X到涉案建築地盤進行肛交及涉案猥褻行為；童富涵則曾與X在住所進行肛交。

JAHANGIR ADIL一方申請訟費，指事主精神狀況不穩定，控方不應依賴其證供作出起訴。法官回應指所有性罪行受害者均備受精神壓力，這並不代表他們的證供不可靠。法官稍後將上傳訟費裁決至司法機構網頁。

案件編號：DCCC421/2025

法庭記者：雷璟怡