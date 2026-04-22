居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
發佈時間：17:20 2026-04-22 HKT
香港房屋委員會今日（22日）宣布，新一期「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃，將由4月30日上午8時至5月20日晚上7時同步接受合資格人士申請，為期三個星期。「居屋2025」及「綠置居2025」預計分別於今年第四季及今年第三／四季開始選樓。同時，房委會推出多項新措施，包括為青年申請者增加抽籤機會、增加「白居二」配額等。《星島頭條》整合申請詳情，讓你一文了解具體安排。
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申請日期及時間
- 申請日期： 2026年4月30日（上午8時）至5月20日（晚上7時）
- 攪珠日期： 2026年第二季
- 揀樓日期：
- 綠置居2025：預計2026年第三／四季
- 居屋2025：預計2026年第四季
- 白居二批准信： 預計2026年第四季發出
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點樣拎申請表同資料？
- 時間： 4月23日起
- 網上下載： 房委會「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」指定網站。
- 索取地點： 樂富房委會客務中心、觀塘綠置居銷售小組、各屋邨辦事處及民政諮詢中心。
- 查詢熱線： 2712 8000
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單位選擇
居屋2025 (近7,000伙)*：
- 啟德
- 錦田
- 將軍澳
- 屏山
- 東涌
*單位面積：約281至560平方呎
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綠置居2025：
- 九龍灣盛緻苑 (逾800伙)*
- 新一批租置計劃回收單位
*單位面積：約280至469平方呎
特別安排： 將預留2,000個單位，供已出售業權的大埔宏福苑業主選購。
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今期有咩新措施？
「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」將落實一系列鼓勵市民循房屋階梯上進上流的措施，包括：
- 鼓勵青年置業： 40歲以下白表青年申請「青年計劃（居屋）」可獲多一個抽籤號碼。
- 增加申請者購買機會： 連續兩次申請同一計劃但未能「上車」者，可獲多一個抽籤號碼（居屋及綠置居分開計算）。
- 鼓勵公屋戶購買資助出售單位： 綠、白表配額比例由40:60調整至50:50。
- 縮短轉售限制： 公開市場轉售限制年期由15年縮短至10年。
- 增加「白居二」配額： 配額增至7,000個，當中2,000個撥予40歲以下青年申請者。
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邊啲人可以優先揀樓？
- 受公屋清拆影響租戶： 包括華富邨、彩虹邨、馬頭圍邨及西環邨指定樓宇的租戶。
- 家有長者／初生嬰兒： 設有2,800個居屋及350個綠置居單位配額，供「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」申請者優先揀樓。
- 一人申請者： 設有700個居屋及100個綠置居單位配額。
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三大資助房屋計劃將於2026年4月30日上午8時起，至5月20日晚上7時同步接受申請，為期三星期。
居屋2025提供近7,000個單位，地點分佈在啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，單位面積介乎約281至560平方呎。
為鼓勵青年置業，40歲以下的白表青年申請者可額外獲得一個抽籤號碼。此外，「白居二」的配額亦增至7,000個，當中2,000個會撥予40歲以下的青年申請者。