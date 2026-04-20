宏福苑聽證會︱時任法團委員：黃碧嬌帶隊出席業主大會 取業主選票助宏業中標 報警後稱「一場誤會」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會。會上，宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發直指「授權票」制度被濫用，成為舊法團的「鐵票」，令新人難以參與。他憶述，在表決聘請「宏業」的特別業主大會上，區議員黃碧嬌團隊的義工曾取走他人選票。該業主報警後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。江又批評管理處做法馬虎，「畫個叉叉都當簽咗名」。

黃碧嬌義工取居民選票 報警後稱「一場誤會」

2024年1月28日，舊法團舉行的特別大會當日表決聘請「宏業」。江祥發憶述，當日現場約有約200名街坊排隊投票，區議員黃碧嬌亦帶同義工隊在場。他形容義工隊「不友善」，街坊排隊取票，義工們又跟著混在業主中排隊；期間，一名女業主前來取票時，發現其單位的選票已被另一名女義工取走。該名業主隨即投訴並報警處理，警方到場登記女義工資料後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。

事後，江祥發聽聞是黃碧嬌早前上門探訪時，該女業主的母親簽了授權票予對方，故女業主最後不追究。江又稱，自己並不認識涉事業主，僅是現場觀察所見。

江祥發指，當日現場投票人數僅約二百人，但最終點票結果卻顯示有五百多票。他認為，每次選舉最後都會有一批授權票被投入票箱，嚴重影響最終結果，形容授權票是「比較大的問題」。

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授權票成舊法團「鐵票」

江祥發曾於將軍澳日出康城另一個法團擔任委員，本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。他多年來持續參選法團委員，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他指出，自己每屆都參選，但屢戰屢敗，認為問題癥結在於「授權票」，稿「舊法團佢地有鐵票」，令新人難以進入。

直至2024年5月，他終能成功加入管委會，原因是有舊委員在停車場主動問他有否興趣參與法團事務，並願意引薦。當屆他以高票當選，獲得九百多票，部分來自舊街坊的支持，亦有新街坊因其為人而投票。

斥管理處核實馬虎：畫個叉叉都當簽咗名 委員要求查票被拒

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問到，針對授權票或被濫用的問題，新舊管委會有沒有措施改善情況。江坦言，在舊管委會期間，自己「被孤立」，開會或文件都未必能接觸，甚至工程會議也因工作時間無法參與。因此，他只能鼓勵街坊直接落樓投票，不要假手於人。

至於新管委會，江承認依然無特別方案處理授權票問題，甚至他想查票，管理處也不容許。他指出，授權票的核實工作本應由管理處把關，包括核對簽名及向業主確認授權對象。不過，他批評管理處做法馬虎，舉例指「上次管理處駱小姐畫個叉叉都當簽咗名」，令人難以接受。

江形容，舊管委會開會時經常出動大量保安，「壓制現場街坊起哄」，氣氛緊張；而新管委會開會時只需少數人維持秩序，過程較暢順。他又透露，舊主席鄧國權與他同住一座大廈，「我同佢講話，我哋新嘅接手，點解你哋冇任何交接？你打張紙都好，即係有咩要注意」，鄧答「你哋推翻我哋，搞埋佢囉。」

記者：黃子龍、趙克平

攝影：盧江球