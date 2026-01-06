宏福苑大火︱大埔區議會討論善後 黃碧嬌哽咽：幾時俾返間屋居民？有議員倡政府包底重建

大埔區議會今早（1月6日）舉行今年首次會議，包括就妥善跟進宏福苑火災的善後及支援工作安排作討論。民政專員陳巧敏宣布，在會議開始前，與全體區議員及在場人士，為宏福苑死難者默哀一分鐘。

宏福苑大火︱區議會將設「大廈管理工作小組」

現場所見，絕大部分大埔區議員均身穿黑色或深色的素色衣服，以示尊重。現場的旁聽席亦坐無虛席，約30名公眾人士到場旁聽。根據是日議程，民政事務總署提出在18區區議會轄下設立「大廈管理工作小組」。大埔區議員李文傑今早會議前於商台節目表示，工作小組以諮詢性質為主，如果是涉及大維修事宜，會交由區議會自身的相關小組委員會討論。他提到，一般而言過往大廈法團在運作時，「未必個個有時間招呼我哋（區議員）」，尤其許多業主本身年紀偏大，未必知道什麼事可向區議員求助。

宏福苑大火︱黃碧嬌：火災當晚「通宵無走到」 收居民求助「幾時俾返間屋佢哋？」

在宏福苑大火中，曾捲入輿論爭議的大埔南直選區議員黃碧嬌，亦準時到場入席。黃碧嬌表示，對火災波及的數千居民表示深切慰問，亦向死難者表達哀悼。她指收到居民向其表達「幾時俾返間屋佢哋？」希望盡快就居所作妥善安排。她又指自己火災當晚「通宵無走到」，見到善心人士派飯直至翌日早上。

黃碧嬌促請政府當局盡快提出清晰安置方案的時間表，讓居民及早重返家園，認為位置不能距離太遠，令災民能「根在大埔」，相信大埔區仍有土地，使他們可有尊嚴地在大埔繼續生活。黃碧嬌在發言後，一度哽咽落淚，摘下眼鏡抹眼淚。

區議員：動用援助基金重建有缺口

民建聯梅少峰發言時指，火災後廣福巴士站及相關交通仍未完全復常，71K巴士路線改道，影響廣福邨600多名居民，尤其長者出行、覆診、買菜等不便。他希望運輸署等盡快調查現場安全，恢復公共交通正常運作。他又希望可盡快在社工陪同下，讓未受大火波及的宏志閣居民上樓取回個人貴重物品。

多名區議員促請當局盡快交代中長期安置安排的時間表。經民聯羅曉楓認為不論原區抑或原址方案，政府也有必要聽取各界和專業人士意見，綜合研究、審慎評估每個方案可行性，令居民安心。他建議可利用經民聯一直倡議的區內1.8公頃土地作為安置選項，指該地段屬已啟動的公營房屋工程熟地。另一經民聯議員陳灶良補充，指該區內該1.8公頃土地，因為無需再覓地打樁、地基工程，大大提高重建效率。

區議員麥成灝關注財政問題，指重建涉及龐大開支，是居民主要憂慮之一，若動用援助基金去應付重建工程，資金上會存在缺口，冀政府承諾「包底」。

黃碧嬌從後門離開 未回應會否到廉署助查

大埔警區指揮官江永祥回應議員時表示，宏福苑一帶目前仍實施24小時管控，配合調查及工程進行。被問及除無受波及的宏志閣外，其餘七座宏福苑居民何時能返回單位收拾物品，江永祥表示，由於樓宇正進行拆除棚網工程，當中涉及懸空的棚架，存在一定安全風險，加上相關樓宇現時無電、無電梯，現階段未能開放予居民進入。他強調，警方會繼續與各部門協調，按調查及工程進度適時作安排，盡快減低事件對居民生活影響。

會議結束時，黃碧嬌從後門離開，被問到「會否到ICAC協助調查？」、「為何要行後門？」、「入工作組後會做什麼？」等，均未有回應記者提問。

胡綽謙冀做好搬遷安排：每次搬屋都係一次傷害

民建聯胡綽謙、經民聯羅曉楓會後見記者，羅曉楓表示，不同政團一致反映居民共同訴求，希望政府盡快公布清晰的中長遠房屋安置方案。胡綽謙認為政府應提供多元而具彈性，讓居民按自身需要作出選擇。胡綽謙指，即使居民要搬離青年宿舍，希望接下來搬到過渡屋能有較長住宿期，坦言「每一次搬屋都會造成一次傷害」，期望當局能再做得更貼心，讓居民感受到社會關愛。

羅曉楓促政府過年前公布重建方案資訊 安定民心

羅曉楓期望，政府能在新一年讓居民見到曙光，希望農曆新年前能給予居民清晰資訊及方案方向，認為越早公布方案，越能降低憂慮，安定民心。 政府早前表示會透過一戶一社工收集居民就重置方案意見，有指災民至今仍未收到社工向他們咨詢。

羅曉楓表示，留意到相關情況，自己已接觸近百宗個案也尚未有社會向他們收集意見，促請盡快處理。他又分享，收到中轉屋居民信件，稱很多居民希望原區安置，更有年長居民向他表示，擔心自己「等唔切」，指聖誕已過，希望不要拖延到過年。

記者：陳俊豪

攝影：何健勇