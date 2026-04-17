宏福苑聽證會︱前法團主席證黃碧嬌慫恿街坊提供授權票 黃書面澄清：應要求助20戶居民 無收取利益

大埔宏福苑火災獨立委員會今（17日）舉行第14場聽證會。繼昨日宏福苑居民戴自文供稱大埔區議員黃碧嬌利用街站收集授權票後，宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑亦表示，曾聽聞黃碧嬌在街站收集授權票的指控。黃碧嬌則透過書面回覆，承認曾協助約20戶街坊填寫授權票，但強調是應街坊要求，並無以任何服務或利益作交換。

曾聽聞黃碧嬌街站收集授權票指控 涉勸街坊不要推翻法團

會上，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，有人投訴舊法團時期，有人向長者換取授權票，並詢問徐滿柑有否聽聞，徐承認「一直都有聽過」，但自己並非當事人，沒有第一手證據，僅「聽街坊講」、「聽返嚟」。杜又提及，有指控指區議員黃碧嬌於街站協助長者填寫資助申請，同時收集授權票。徐承認聽聞過相關指控，並指有街坊曾親身到該街站「聽住佢哋講乜嘢」，然後回來轉述，內容涉及「叫佢哋唔好推翻法團」等說話。

杜追問，既然聽過多項指控，為何未有跟進或核實。徐回應指，自己僅就2024年9月6日的一次大會處理過選票問題，而該次大會是由前一屆管委會發起，並非其主持。

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徐滿柑：有委員母親被黃碧嬌「慫恿」交出授權票

被問到為何居民對舊法團如此不滿，但又能夠連任，徐解釋是因為舊法團手握大量授權票；又指雖然授權票制度本身無不妥，但質疑舊法團索取授權票的方式不當。徐指，現屆管委會一位姓麥的委員，其母親曾在2024年9月6日罷免舊法團大會前，找黃碧嬌協助填寫大維修資助表格時，被黃碧嬌「慫恿」下索取授權票。委員後來取回授權，並向相關部門投訴，但處理過程不順。

黃碧嬌書面澄清：街坊不希望罷免舊法團方提供授權票

杜指，黃碧嬌以書面回覆向委員會澄清，基於區議員身份及參與街坊工作，曾於兩次會議中，包括針對2024年9月6日罷免舊法團大會中，接觸約20戶街坊，協助他們填寫授權票。她解釋，是街坊不希望罷免舊法團大會一事，方提供授權票，強調並無以任何服務或資助作為交換條件，亦無收取任何利益。徐指，無直接證據顯示黃碧嬌有沒有利益相關或不當行為，區議員本就不應插手法團投票事務。

昨日(16日)聽證會上，宏福苑居民戴自文供稱，其母親曾在黃碧嬌的街站申領政府資助時，被對方要求同時填寫業主大會的授權票。另一居民馮堯則指，在選定宏業作為承建商的會議上，目睹黃碧嬌團隊人員在會場內向排隊居民領取授權票及投票表格，又稱黃碧嬌相關人士曾與他接觸，希望他協助支持某承建商。

記者：黃子龍、趙克平