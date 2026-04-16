宏福苑聽證會︱居民指控黃碧嬌「結黨營私」 屢帶黨羽擾亂會議 親睹其團隊領授權票

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，亦是第二輪聽證會的第5場，居於宏泰閣3102的馮堯到場作供。他指控，法團在處理授權票及選定承建商的過程中存在不當行為，並指大埔區議員黃碧嬌及其「黨羽」多次在重要會議上製造混亂、影響投票程序。他又提到，曾就某些事宜向廉政公署舉報，但因缺乏「資金流」證據而未獲立案。馮堯形容黃碧嬌「結黨營私」，企圖擾亂香港社會秩序、陰謀詭計。

黃碧嬌街站申政府資格 被要求填授權票

另一宏福苑居民戴自文供稱，其母親曾於黃碧嬌街站填報申領政府資助，對方要求她填寫授權票，自己在投票當日方得悉事件，遂到場取回授權票。

質疑授權票處理方式有問題

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，法團曾設立「宏福苑大維修監察組」WhatsApp群組，居民可經主席及委員批准後加入。馮堯曾於2024年10月於群組投訴吸煙問題，又曾指出合約有問題，建議新法團重新審視合約，但對方表示因合約已簽訂而無法改變。

馮堯指，自己也曾是2010年的管委會成員，認為徐滿柑任主席後，法團對授權票的處理方式有問題，表格容許每張授權票填滿18名委員，導致個別人士可一次過提名全部自己屬意的人選，令其他人無法入選。他曾向多位區議員及民政事務處反映，惟未獲跟進。

指控黃碧嬌團隊會場喧嘩施壓

馮堯又指控，大埔區議員黃碧嬌多次帶同一批「黨羽」出席重要會議，該批人士在會上大聲喧嘩、以膠樽製造噪音，甚至有男性成員以兇惡態度對待發言女性，女性成員則針對男性發言者。他又提到，此情況在最後一次重要會議，即選定宏業作為承建商的會議中最為明顯，聲稱當日自己在會場外未能入內，見會場內黃碧嬌團隊的人員竟然排隊領取授權票及投票表格，會議現場設有攝錄機，並有律師、民政處職員等不同持份者在場。當晚外面亦有居民質疑指，「人都未入齊，點解要開會開始投票？」

馮堯繼續指控，黃碧嬌相關人士接觸曾與他接觸，希望他協助支持某承建商，他基於個人原則（潔癖）未有入場投票，並強調會議過程有身份證紀錄，理論上可透過錄影及AI辨識相關人士。

馮堯表示，有自稱與黃碧嬌相識的人主動聯絡他，要求協助處理某些事宜。對方與他素不相識，卻突然致電並相約飲茶，行為令他起疑。他指自己沒有證據證明對方是黃碧嬌團隊，但稱「我喺大埔長大，啲人係鬼係神，望一望都知」，又指黃碧嬌所認識的人「非常廣泛，最主要就係建築業」。杜淦堃問及聯絡人的具體姓名時，馮堯坦言「唔記得，因為無關重要」，但手上留有對方電話號碼。

曾向廉署舉報 因缺「資金流」證據難立案

馮堯續稱，過往曾就某些事宜向廉政公署舉報，但獲告知因無涉及「資金流」證據而難以落案。他指控黃碧嬌結黨營私，「企圖計劃攪亂香港嘅社會秩序、陰謀詭計」，更引述已故國家領導人毛澤東的說話，指「敵人往往就喺內部產生」，認為當下問題正是「內部產生」，建議國安處介入。獨立委員會主席陸啟康法官回應指，委員會沒有相關權力要求調查。馮稱委員會可協助找出真相，讓國安處參考後加入進行調查。

馮堯直言，他沒有權力進行調查，但認為司法部門有權亦有責任主動跟進。他建議，若有人掌握相關資訊或證據，執法部門應「啟動」調查，又形容舉報人本身「就係一個最好嘅幫忙。」

聽聞有法團成員參與民建聯旅遊團後提天價維修

馮堯亦發現，曾見到社區會堂經常有「一班女人」在填表，當中包括部分委員的太太，懷疑授權票與委員有密切關連；又曾向置邦黎經理查詢，質疑法團處理確認授權票的方式，與他在任時由管理處協助出信確認身份的做法有出入，對方及後承認，已全數交由法團秘書負責確認工作。馮堯亦批評部分區議員態度迴避，「每次唔聽電話又唔見」，認為作為區議員「做到咁都幾可愛。」

馮堯指控，早於10年前已經聽聞法團成員黃屏屏獲邀參加民建聯的大埔旅遊團，回來後已提出要進行天價約30億的大維修，指控這次大維修早在10年前已經醞釀，他亦曾向ICAC查詢，但沒證據涉及資金流通，故無立案。

記者：黃子龍、趙克平

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