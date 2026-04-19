新皇崗口岸︱鄧炳強盼盡快開通：無人「歎慢板」 研究蓮塘/香園圍口岸實施一地兩檢

新皇崗口岸聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成。保安局局長鄧炳強在電視節目中，回應能否在今年七一回歸或十一國慶前開通口岸時，指港深雙方會視乎工程進度，盡快制訂開通日期。

鄧炳強指出，相信港深雙方都會盡力，形容「無一個同事是『歎慢板』」，各部門都全程投入，港深雙方共同願望都是可以盡快開通，「其實現在的工程大樓結構基本完成，現在進行裝修、配置和關口設施的配置工作。」他提到，皇崗口岸採「合作查驗、一次放行」模式通關，市民屆時出示一次身份證明文件，便可完成出入境手續，過關時間由原先30分鐘大幅縮短至幾分鐘內就完成。

重建後的皇崗口岸將實施「一地兩檢」，鄧炳強透露，除了新沙頭角口岸外，當局也會研究蓮塘/香園圍口岸有否足夠空間和配套，實施「一地兩檢」。

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